Morto Alì Rashid, le ultime parole dell'ex ambasciatore della Palestina in Italia: "Non moriremo in silenzio"

È morto Alì Rashid, militante di sinistra di Al Fatah. Dal 1987 per molti anni è stato il Primo Segretario della Delegazione generale palestinese in Italia. Nel 2006 era stato eletto deputato per Rifondazione Comunista. Tra le ultime parole dell’ex ambasciatore della Palestina: “Non moriremo in silenzio”.

Chi era Alì Rashid

Alì Rashid è nato il 5 aprile 1953 ad Amman, primo rifugio dalla Palestina di una famiglia di Gerusalemme costretta a cambiare cognome dal regime hashemita che nel ’70 massacrerà i palestinesi.

Laureato in Scienze politiche, è stato segretario nazionale dell’Unione Generale degli Studenti Palestinesi (GUPS). Ha fatto parte dell’Unione generale degli scrittori e giornalisti palestinesi e dal 1987 è stato Primo Segretario della Delegazione generale palestinese in Italia.

Fonte foto: ANSA

Alì Rashid

Ha militato nel Movimento Studentesco e in Democrazia Proletaria.

A lungo è stato impegnato in una lotta a cavallo tra l’Europa e il Medio Oriente per la cessazione del conflitto armato nella questione palestinese e per la conclusione della controversia nel rispetto dei diritti dell’uomo e delle risoluzioni dell’ONU.

Rashid è morto improvvisamente il 14 maggio 2025 a 72 anni, in seguito a un infarto.

Le ultime parole di Ali Rashid su Gaza

Invitato all’evento “Due mostre per la Palestina”, una rassegna artistica e politica che si è tenuta a La Spezia dal 17 al 29 aprile, Alì Rashid aveva parlato in conferenza stampa della situazione a Gaza:

“Le foto arrivano da professionisti che ogni giorno rischiano la vita per raccontare cosa succede. Abbiamo vissuto decenni di disinformazione e di verità taciute. A Gaza non è in corso un incidente, ma la prosecuzione di una tragedia che dura da un secolo. Non ci arrenderemo e non moriremo in silenzio”.

La candidatura alle Europee e l’attacco a Israele

Nel 2024 Alì Rashid si è candidato alle elezioni europee per Pace Terra Dignità, lista lanciata da Michele Santoro e Raniero La Valle.

In un’intervista a L’Unità aveva spiegato che il motivo della sua candidatura era “ricordare all’Europa le sue responsabilità verso la tragedia in particolare del popolo palestinese“.

“L’Europa che giustifica la barbarie di Netanyahu a Gaza e in Cisgiordania come un atto di difesa e non, come in realtà è, un genocidio del popolo palestinese”, aveva detto Rashid sottolineando che “il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu continua a parlare di vittoria definitiva. Cosa significhi “definitiva” non è dato saperlo, ma dal suo sguardo, che dice molto più delle parole, sembra essere la soluzione finale“.