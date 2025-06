Morto Alvaro Vitali, l'attore che fu Pierino aveva 75 anni ed era ricoverato per una broncopolmonite

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

È morto a Roma Alvaro Vitali, celebre attore e comico noto per il ruolo di Pierino, oltre ai film della commedia sexy all’italiana. Ricoverato da due settimane per una broncopolmonite recidiva, l’attore aveva 75 anni. Le sue condizioni si erano aggravate negli ultimi giorni: l’annuncio è stato confermato dall’ex moglie Stefania Corona.

Chi era Alvaro Vitali

Alvaro Vitali, nato il 3 febbraio 1950, è stata una figura amatissima del panorama cinematografico italiano, legata indissolubilmente al personaggio di Pierino, lo scolaro sfacciato e divertente che gli ha regalato un enorme successo.

Il debutto nel mondo del cinema avvenne per puro caso: mentre lavorava come elettricista, fu segnalato da un conoscente a Federico Fellini, che lo volle in ben quattro suoi film, tra cui “Amarcord”, pellicola che lo fece conoscere al grande pubblico.

Alvaro Vitali con Edwige Fenech sul set

Vitali e la commedia sexy all’italiana

Dopo quell’esordio fortuito, la sua carriera si arricchì di collaborazioni con registi di altissimo livello come Polanski, Monicelli, Sordi e Risi.

Alvaro Vitali divenne così un volto ricorrente nella commedia sexy all’italiana, dividendo il set con interpreti iconici quali Lino Banfi, Edwige Fenech, Gloria Guida e Nadia Cassini.

Oltre al cinema, partecipò anche a trasmissioni televisive, come “Avanti un altro! “e il reality “La Fattoria”, rivelando un talento comico capace di adattarsi a diversi linguaggi.

Anche se da tempo lontano dalle scene, il pubblico continuava a riconoscerlo e ad amarlo, segno del suo posto speciale nella memoria collettiva.

L’ultima intervista

Di recente, Alvaro Vitali aveva parlato della separazione da Stefania Corona, dopo quasi trent’anni di vita insieme.

A DiPiù l’attore aveva affidato la sua frustrazione per il fatto che la donna amata più di ogni altra avesse iniziato una storia con un altro uomo: Antonio, l’autista che lui stesso aveva voluto nella loro casa per dare una mano nelle faccende quotidiane.

Qualche settimana prima Stefania Corona aveva ammesso in tv durante “La volta buona” di aver perso la testa per un altro, ma senza fare nomi. Per l’attore, purtroppo, il rammarico di non essere riuscito a ricucire il rapporto.

“Sei stata e sarai per sempre la persona che ho amato di più nella mia vita, il mio orgoglio più grande” aveva ricordato in un accorato appello. “Il tuo amore nei miei confronti si è trasformato in compassione. Proviamo a tornare insieme. Io ti devo molto e sono pronto a passare sopra al tuo errore di percorso”.