Morto ammanettato a Bologna, applicato per la prima volta lo "scudo" agli agenti: cos'è il modello 45 bis

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Sulla morte di Abderahim Fakir scatta per la prima volta lo “scudo” per gli agenti e operatori sanitari coinvolti nell’intervento in cui ha perso la vita il 43enne. Per gli accertamenti sul decesso dell’uomo di origini marocchine, bloccato a terra e ammanettato da due poliziotti, la procura di Bologna ha applicato il cosiddetto modello 45 bis, che non prevede l’iscrizione nel registro degli indagati ma in uno separato.

L’applicazione del modello 45 bis

La procura guidata da Paolo Guido ha infatti aperto un procedimento tramite l’apposito modello 45 bis, “nei confronti di quanti hanno preso parte alle diverse fasi del prolungato intervento”, quattro operatori dell’ambulanza e i due poliziotti del commissariato Bolognina Pontevecchio, intervenuti nel quartiere Pilastro di Bologna dopo la segnalazione dell’uomo in stato di agitazione.

In attesa che l’autopsia faccia chiarezza sulle cause del decesso, Abderrahim Fakir sarebbe morto mentre veniva bloccato a terra e ammanettato, come si vede dalle drammatiche immagini del video circolato su internet.

ANSA

Le indagini su Fakir, morto ammanettato a Bologna

I pm hanno aperto un fascicolo con l’ipotesi di omicidio colposo, in cui però non risultano al momento indagati.

I 4 operatori sanitari e i 2 poliziotti sono stati iscritti in un registro separato, “per le annotazioni preliminari del nome della persona cui è attribuito il fatto compiuto in presenza di una causa di giustificazione”, si legge nel modulo stesso.

La Procura di Bologna ha comunicato che gli accertamenti “terranno conto dell’intero sviluppo dei fatti“.

Fatti che vanno oltre quanto ripreso nel video e, nel contesto dell’iscrizione nel registro per le annotazioni preliminari previsto dalle nuove norme del decreto sicurezza, “saranno svolte tutte le necessarie indagini con le dovute garanzie di legge, a partire dagli accertamenti di natura medico-legale, allo scopo di pervenire in tempi rapidi (e previsti dalla normativa di recente entrata in vigore) alla completa ed esaustiva ricostruzione dei fatti”.

Cos’è lo “scudo” per gli agenti

Si tratterebbe della prima applicazione della nuova norma del decreto Sicurezza 2026 che ha introdotto il cosiddetto “scudo” previsto dal modello 45 bis.

“Bisogna essere chiari: non è né uno scudo penale, né nei confronti delle forze dell’ordine; l’impunità non c’è per nessuno” aveva assicurato il ministro della Giustizia Carlo Nordio commentando la novità nel decreto appena firmato.

Il decreto ministeriale è andato a modificare l’art. 335 c.p.p. inserendo un nuovo comma che prevede “quando appare evidente che il fatto è stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione, il pubblico ministero procede all’annotazione preliminare, in separato modello, del nome della persona cui è attribuito il fatto medesimo. In tal caso, non si applica la disposizione di cui al comma 1-bis.”

La norma permette dunque al pubblico ministero, qualora ritenga evidenti le scriminanti sul fatto commesso, di non iscrivere direttamente nel registro degli indagati le persone coinvolte.