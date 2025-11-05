Morto Andrea De Adamich pilota F1 con la Ferrari e telecronista Mediaset, era stato nominato Commendatore

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Andrea De Adamich, ex pilota F1 e telecronista Mediaset, è morto all’età di 84 anni. Nella sua carriera in Formula 1 ha guidato Ferrari, McLaren, March, Surtees e Brabham. Per i suoi meriti, il 2 giugno del 2022 era stato nominato Commendatore dell’Ordine al merito della Repubblica italiana.

L’ex pilota di Formula 1 e telecronista Mediaset Andrea De Adamich è morto a 84 anni, un mese dopo il suo compleanno (è nato a Trieste il 3 ottobre 1941).

La notizia è stata confermata da Sport Mediaset. Dopo il ritiro dalle corse, Andrea De Adamich era diventato un noto volto della tv guidata da Berlusconi per i motori, ricoprendo il ruolo di telecronista dal 1978 al 2009 assieme a Guido Schittone.

Andrea De Adamich, ex pilota di Formula 1 (anche con la Ferrari) e storico telecronista Mediaset.

La carriera da pilota di Andrea De Adamich

Andrea De Adamich ha debuttato nelle competizioni automobilistiche nel 1962.

I primi successi sono arrivati da pilota Alfa Romeo: dopo il titolo italiano di Formula 3 nel 1965, De Adamich è stato ingaggiato dall’Alfa Romeo, con cui ha vinto due Campionati Europeo Turismo (1966-67) a bordo della Giulia GTA.

In Formula 1 ha disputato cinque stagioni a partire dal 1968, correndo per le scuderie Ferrari, McLaren, March, Surtees e Brabham. Ha alternato la massima categoria al Mondiale Prototipi, ottenendo due successi sempre con Alfa Romeo.

Si è ritirato nel 1974, divenendo poi un popolare telecronista Mediaset.

Andrea De Adamich Commendatore della Repubblica

De Adamich è morto a Varano de’ Melegari, dove si era ritirato e aveva sviluppato, a partire dal 1991, un centro di guida sicura, una sorta di laboratorio di pilotaggio sulla pista intitolata a Riccardo Paletti (pilota milanese morto nel 1982 in un incidente al via del Gp Canada) gestito in modo condiviso con il figlio Gordon (nato nel 1973).

In virtù dei suoi meriti, il 2 giugno 2022 Andrea De Adamich è stato nominato Commendatore dell’Ordine al merito della Repubblica italiana.

A proposito di questo importante riconoscimento, De Adamich aveva espresso “orgoglio per questa onorificenza per il mio impegno a livello nazionale e internazionale nel trasmettere i valori della sicurezza stradale, specialmente tra i giovani”.