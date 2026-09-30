Morto Andrea Tempestini di Libero Quotidiano, il ricordo di Capezzone: "Dolore lacerante, era gentile"

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Mondo dell’informazione sconvolto per la morte del vicedirettore di Libero Quotidiano, Andrea Tempestini. Il giornalista è stato trovato senza vita a 40 anni nella cantina della sua casa di Milano, in circostanze ancora in fase di accertamento, ma che escluderebbero al momento un’aggressione.

Il ritrovamento del corpo di Andrea Tempestini

Andrea Tempestini è stato trovato morto nella sua abitazione nella serata di lunedì 28 settembre, dai soccorritori allertati dalla sorella preoccupata perché da due giorni non riusciva a mettersi in contatto con lui.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, con la Sezione investigazioni scientifiche per effettuare i rilievi necessari per fare chiarezza sulla morte. Secondo quanto ricostruito finora, sul corpo del 40enne non sarebbero stati rinvenuti segni di violenza.

Nell’appartamento sarebbero stati trovati alcuni biglietti scritti dal giornalista. Lascia la moglie Ambra e due figli.

I messaggi di cordoglio

La notizia della morte di Andrea Tempestini è stata accompagnata dai tanti messaggi di cordoglio e in sua memoria da parte del mondo del giornalismo, ma anche della politica.

Tra i primi a dedicare un ricordo al giornalista è stato il direttore di Libero Quotidiano Alessandro Sallusti, che ha espresso le condoglianze per la morte del collega da parte di tutta la redazione.

“Era la nostra guida, collega e amico: lascia un vuoto enorme” si legge sul sito della testata.

Giornalista professionista dal 2010, Tempestini aveva lavorato per Il Sole 24 Ore e per Rai Corporation, prima di diventare vicedirettore e Digital editor del sito di Libero Quotidiano (non lo storico portale, ndr.).

Cordoglio anche da parte di Fratelli d’Italia, con le parole del capogruppo e vicecapogruppo alla Camera, Galeazzo Bignami e Augusta Montaruli: “La sua scomparsa lascia un vuoto nella comunità giornalistica e tra quanti hanno avuto modo di conoscerne la professionalità, l’impegno e la passione per il lavoro. Alla famiglia, ai colleghi e a tutta la redazione di Libero rivolgo le mie più sentite condoglianze” ha affermato il presidente dei deputati di Fdi.

Il ricordo di Daniele Capezzone

In onore di Andrea Tempestini, il direttore de Il Tempo Daniele Capezzone ha dedicato sulle colonne del suo giornale un editoriale al collega con cui ha condiviso la redazione nei due anni in cui ha ricoperto il ruolo di direttore editoriale di Libero Quotidiano.

“Dietro questo fatto terribile c’è un uomo che in redazione appariva – ed era – gentile, dolce, intelligente, profondo. Andrea non era solo il vicedirettore di Libero, responsabile della parte online. Era il volto che incontravi per primo varcando la soglia di via dell’Aprica. Quegli occhi grandi, aperti, attenti. Un sorriso. Uno scambio di idee. Qualche nota personale detta a voce bassa, come si fanno le cose vere” si legge nell’articolo dal titolo “Un dolore da trasformare in memoria”.

“Due anni in quella redazione mi sono bastati per capire che non avevi di fronte soltanto un giornalista colto, flessibile, informato e spiritoso. Avevi di fronte qualcuno ricco di interiorità, capace di riflettere sulle cose e, soprattutto, su chi gli stava intorno” ha scritto ancora Capezzone.