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Lutto nel mondo della musica, è morto l’ex chitarrista dei Duran Duran Andy Taylor. Il musicista aveva 65 anni, alcuni anni fa gli era stato diagnosticato un cancro alla prostata. Protagonista della scena musicale degli anni Ottanta con i Duran Duran, Andy Taylor aveva anche fondato un altro gruppo assieme al bassista John Taylor, i Power Station, e si era dedicato alla carriera da solista. Con i Duran Duran si era lasciato per poi ritornare più volte, l’ultima nel 2006.

È morto Andy Taylor, ex chitarrista dei Duran Duran

Andy Taylor, ex chitarrista dei Duran Duran, è morto lunedì 23 novembre 2026 nella sua casa di Londra per un tumore alla prostata. Lo hanno annunciato nella serata di mercoledì 25 novembre la famiglia e la band britannica con un comunicato congiunto diffuso sui social.

Il musicista aveva 65 anni, alcuni anni fa aveva rivelato che gli era stato diagnosticato un cancro alla prostata. Lascia la moglie Tracy, una delle parrucchiere del gruppo, che sposò nel 1982, e i loro figli: Andy, Georgie, Bethy e Izzy.

ANSA

Il messaggio della famiglia

“Per il mondo, Andy era un chitarrista brillante, ma per noi era il marito più meraviglioso, un padre affettuoso e il nonno più orgoglioso”, si legge nella nota diffusa dalla famiglia di Andy Taylor.

“Era la roccia della nostra famiglia. Nonostante tutte le incredibili esperienze che la musica gli ha regalato, la famiglia è sempre venuta prima di tutto. Nulla lo rendeva più felice che averci tutti insieme, e non importa quanto lontano lo abbia portato la musica, il suo cuore era sempre a casa”.

Il ricordo della band

“Andy era presente fin dall’inizio della nostra storia. Dal momento in cui è arrivato a Birmingham dal Nord-Est con una chitarra e una fede incrollabile in ciò che saremmo potuti diventare, ha portato un fuoco e una spavalderia indelebili alla nostra musica”, ricordano i Duran Duran.

“Il suo modo di suonare – scrive la band – ha dato impulso alle canzoni che ci hanno portato in giro per il mondo e, con un umorismo asciutto che trovava un equilibrio perfetto solo nella sua visione della vita meravigliosamente pragmatica e senza fronzoli, ci ha tenuti con i piedi per terra e ha dato alla band la sua marcia in più durante gli straordinari anni che sono seguiti”.

La carriera di Andy Taylor, dai Duran Duran ai Power Station

Nato nel 1961 a Cullercoats, nel nord dell’Inghilterra, Andy Taylor aveva iniziato a suonare la chitarra a 11 anni. Dopo aver suonato con diverse band locali si era unito ai Duran Duran nel 1980, a 19 anni.

La sua chitarra fu protagonista dei primi album della band, che li portarono al successo planetario. A metà anni Ottanta il gruppo decise di prendersi una pausa, Andy e il bassista John Taylor diedero vita ai Power Station assieme al batterista degli Chic Tony Thompson e al cantante Robert Palmer.

Nel 1986 Taylor lasciò definitivamente i Duran Duran per dedicarsi al progetto dei Power Station e, parallelamente, alla carriera da solista. Nel 2000 la formazione storica della band tornò assieme, pubblicando un nuovo album nel 2004, ma Taylor lo lasciò di nuovo nel 2006.

Nel 2022 l’ingresso dei Duran Duran nella Rock and Roll Hall of Fame avrebbe dovuto segnare la reunion di Andy Taylor col gruppo, ma durante la cerimonia di premiazione a Los Angeles il cantante Simon Le Bon lesse una lettera in cui Taylor spiegava di aver ricevuto la diagnosi di un cancro alla prostata.