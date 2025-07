Morto Angelo Campani direttore generale di Credem, malore improvviso in ufficio: aveva 62 anni, chi era

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

È morto improvvisamente questa mattina, venerdì 4 luglio, Angelo Campani, 62 anni, direttore generale di Credem, colto da malore nella sede centrale in via Emilia San Pietro a Reggio Emilia. Trasportato d’urgenza all’ospedale Santa Maria Nuova, il decesso è stato certificato poco dopo nonostante l’intervento immediato del 118.

Era una mattinata come tante quando Campani ha accusato un malore nel suo ufficio.

Come riporta il Corriere della Sera, i colleghi hanno allertato subito il 118 e lo hanno condotto in autoambulanza al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria Nuova, ma ogni tentativo dei medici di salvarlo si è rivelato vano.

Angelo Campani era il direttore generale di Credem dal 1° febbraio 2023

Non è escluso che venga disposta l’autopsia per chiarire le cause esatte del decesso.

Il vertice bancario ora dovrà affrontare una fase di transizione delicata: rinnovare la leadership nella direzione generale mantenendo l’assetto strategico delineato da Campani.

Chi era Angelo Campani

Nato il 9 settembre 1962, Angelo Campani ha iniziato la sua carriera in Credem appena uscito dal liceo, nel 1981, entrando nella filiale di periferia come addetto alla cassa.

Da lì ha scalato tutte le posizioni chiave: prima vicedirettore generale, poi condirettore generale per sei anni, fino a diventare direttore generale il 1° febbraio 2023, succedendo a Nazzareno Gregori.

Appassionato di montagna, Campani possedeva una casa nelle valli emiliane a circa 50 km da Reggio. Sportivo tifoso dell’Inter, era anche abbonato alla Pallacanestro Reggiana.

La sua vita privata lo ritraeva come marito due volte e padre di tre figli, impegnato a bilanciare responsabilità lavorative e affetti familiari.

Le condoglianze di Credem

In una nota ufficiale, “i dipendenti, il consiglio di amministrazione di Credem e di Credemholding e gli azionisti esprimono le più sentite condoglianze alla moglie, ai figli e a tutta la famiglia”.

È già stato convocato un Consiglio di amministrazione straordinario per il 9 luglio, per definire le decisioni operative. Nel frattempo, il gruppo assicura che “la continuità operativa è garantita dalle deleghe in essere e dal presidio della direzione generale”.

La figura di Campani rappresenta la piena realizzazione del percorso formativo e professionale all’interno della banca, da giovane impiegato a vertice dell’azienda. La sua promozione nel 2023 era stata vista come un passo naturale in una progressione interna coerente e premiata.