Morto annegato a Tarquinia per salvare moglie e figli, Alessandro D'Angelo aveva 47 anni: malore per lo sforzo

Alessandro D’Angelo, 47 anni, originario di Fonte Nuova, in provincia di Roma, è morto nel pomeriggio del 26 luglio mentre tentava di trarre in salvo la moglie e i figli, in difficoltà a causa del mare agitato lungo un tratto di spiaggia libera a Tarquinia, in provincia di Viterbo. La tragedia si è consumata in pochi istanti. Il mare era mosso e il vento spingeva onde insidiose sulla costa e D’Angelo è morto annegato.

Morto annegato a Tarquinia per salvare moglie e figli

Secondo le prime ricostruzioni riportate da La Repubblica, i familiari dell’uomo si trovavano in acqua quando hanno iniziato a manifestare segni di difficoltà.

A quel punto, Alessandro non ha esitato: si è tuffato insieme a un parente nel tentativo disperato di raggiungerli e portarli a riva.

iStock

I bagnini hanno salvato i figli e la moglie di Alessandro D’Angelo

Nel frattempo, alcuni bagnini dello stabilimento vicino hanno assistito alla scena e si sono subito gettati in acqua. Grazie al loro intervento, la moglie e i figli sono stati salvati, ma per Alessandro ogni tentativo è stato vano.

La morte da eroe di Alessandro D’Angelo

Quando è stato riportato a riva, i bagnini hanno cercato di praticargli le manovre di rianimazione, in attesa dell’arrivo dei sanitari del 118.

È stato richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso, atterrato in un’area poco distante, ma nonostante oltre mezz’ora di tentativi di rianimazione, i medici non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Il corpo è stato poi trasferito all’obitorio dell’ospedale di Tarquinia.

La guardia costiera di Civitavecchia, arrivata sul posto insieme alla Polizia di Stato, ha avviato un’indagine per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e accertare se vi siano eventuali responsabilità.

Alessandro D’Angelo, padre di famiglia, è morto da eroe. Il suo gesto estremo ha permesso ai suoi cari di sopravvivere, ma il mare ha chiesto il conto.

Secondo una prima ipotesi, potrebbe essere stato colto da un malore, forse per lo sforzo o per lo shock, ma sarà l’autopsia a stabilirlo con certezza.

Il precedente

La vicenda richiama alla memoria altre tragedie simili. Solo pochi giorni fa, ad Anzio, due fratelli hanno perso la vita in circostanze analoghe, trascinati via dalla corrente. Il mare, quando è agitato, è imprevedibile anche per chi sa nuotare.

Le correnti, i mulinelli, la fatica: ogni elemento si può trasformare in una trappola letale.