Morto annegato il compagno dell'attrice Francesca Neri, Silvano Loia, stava nuotando in mare nel Viterbese

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Silvano Loia, manager di Rai Way e compagno dell’attrice Francesca Neri, è morto a 52 anni affogando nelle acque del litorale tra Tarquinia e Montalto di Castro, nel Viterbese. Gli amici con cui l’uomo si trovava al mare avrebbero dato l’allarme non vedendolo tornare da un bagno. Per ritrovare il corpo ci sarebbero volute alcune ore.

Morto annegato Silvano Loia, compagno di Francesca Neri

Nella giornata di ieri 29 agosto è morto annegato il compagno dell’attrice Francesca Neri, Silvano Loia.

L’uomo, 52 anni, stava nuotando nel mare davanti al litorale viterbese, tra Montalto di Castro e Tarquinia, quando gli amici con cui si trovava in spiaggia lo hanno perso di vista.

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Non vedendolo tornare, attorno alle 11 il gruppo ha chiamato le autorità e sono iniziate le ricerche. Dopo ore i soccorritori hanno però ritrovato il cadavere dell’uomo. Il corpo è stato riportato a riva attorno alle 19.

Le operazioni di recupero e le ipotesi sulla causa dell’annegamento

Per recuperare il corpo di Loia sono stati impegnati uomini dei vigili del fuoco, della guardia costiera e del 118, che hanno cercato per ore l’uomo in mare aperto.

Proprio in mare è stato ritrovato in serata il suo corpo, che era rimasto incastrato a oltre 5 metri di profondità.

Non è ancora stata chiarita la ragione per cui il 52enne manager di Rai Way si annegato mentre faceva il bagno. Il mare, nella mattinata del 29 agosto, era leggermente mosso.

Secondo quanto riportato dal quotidiano La Repubblica, l’ipotesi principale sulla morte di Loia al momento è quella di un malore durante il nuoto.

Chi era Silvano Loia

Silvano Loia sarebbe stato legato a Francesca Neri dal 2024, dopo che l’attrice aveva concluso il suo matrimonio con Claudio Amendola.

Loia non faceva parte del mondo dello spettacolo, ma era comunque vicino al settore televisivo a livello professionale.

Era infatti un importante manager di Rai Way, la società controllata dalla Rai che possiede e gestisce la rete di diffusione del segnale radio e di quello televisivo. Ricopriva il ruolo di responsabile acquisti.