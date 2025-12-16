Morto Anthony Geary celebre Luke Spencer di General Hospital, attore dei record delle soap opera aveva 78 anni

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Anthony Geary, attore statunitense noto per il ruolo di Luke Spencer nella soap opera General Hospital, è morto all’età di 78 anni. Si trovava ad Amsterdam, dove viveva da tempo. Nato nel 1947 nello Utah, nel 1978 fu scelto per interpretare Luke Spencer per un arco narrativo di 13 settimane, ma il personaggio ebbe un tale successo da diventare iconico e irrinunciabile. Il marito ha dichiarato che la sua morte è stata uno shock. L’attore sarebbe morto a causa di complicazioni legate a un’operazione programmata.

Anthony Geary non è riuscito a superare un’operazione programmata e, in seguito a complicazioni non ancora chiarite dai media locali, ha perso la vita. L’attore statunitense, reso celebre dall’iconico ruolo di Luke Spencer nella soap opera General Hospital, è morto all’età di 78 anni.

Da tempo viveva ad Amsterdam, nei Paesi Bassi, insieme al marito Claudio Gama. Raggiunto dai media, l’uomo ha dichiarato: “È stato uno shock per me, per le nostre famiglie e per gli amici. Per più di trent’anni Tony è stato mio amico, mio compagno, mio marito”.

IPA In foto Anthony Geary

Geary era stato operato giovedì, ma a causa di complicazioni è morto domenica 14 dicembre. La notizia è stata resa pubblica solo 48 ore dopo.

Biografia e carriera

Anthony Geary è nato il 29 maggio 1947. Per oltre quarant’anni ha lavorato principalmente nel mondo delle soap opera. Proveniente da una famiglia mormone molto rigida, riuscì comunque a frequentare l’università grazie a una borsa di studio per il teatro. Nel 1967 si trasferì a Los Angeles, iniziando a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo.

La sua prima apparizione televisiva risale a un episodio di Room 222, seguita da diversi ruoli minori in altre produzioni. In Febbre d’amore interpretò il ruolo di uno stupratore, George Curtis, rimanendo sul set per sei mesi. Quando gli venne chiesto di rinnovare il contratto per una riabilitazione del personaggio, rifiutò.

Quella decisione lo portò, nel 1978, a essere scritturato per un breve arco narrativo di 13 settimane nel ruolo di Luke Spencer in General Hospital. Anche in questo caso il personaggio esordì come antagonista, ma l’evoluzione della trama lo trasformò in uno dei protagonisti più amati della serie.

L’occasione General Hospital

È proprio il ruolo in General Hospital ad aver reso Anthony Geary una leggenda della televisione. Luke Spencer, insieme a Laura Webber (interpretata da Genie Francis), è diventato una delle coppie più amate nella storia delle soap opera.

L’episodio del loro matrimonio, andato in onda nel 1981, è tuttora il più visto dello show, in onda ininterrottamente dal 1967.

Geary è stato nominato più volte come miglior attore protagonista e ha vinto ben otto Daytime Emmy Awards. Nel corso della carriera ha lavorato anche in teatro, in altre produzioni televisive e cinematografiche, senza però riuscire a scrollarsi di dosso l’immagine dell’attore da soap che il ruolo di Luke Spencer gli aveva definitivamente cucito addosso.