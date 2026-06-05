Morto Anthony Head attore di Ted Lasso e Buffy l'ammazzavampiri, polmonite fatale al 72enne star della tv

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Anthony Head, celebre attore britannico noto al grande pubblico per i suoi ruoli in Buffy l’ammazzavampiri, Ted Lasso, Merlin e Little Britain, è morto all’età di 72 anni. La notizia è stata confermata dalle figlie Emily e Daisy Head. A ucciderlo, complicazioni dovute a una polmonite. Al momento della morte l’attore era circondato dai suoi cari.

Morto l’attore Anthony Head

“È con il cuore pesante che annunciamo la morte del nostro straordinario padre, Anthony Head”, hanno dichiarato le figlie.

“È stato, e sarà sempre, un onore e un privilegio essere sue figlie e aver potuto assistere in prima persona all’impatto che lui e il suo lavoro hanno avuto su così tante persone”.

La famiglia ha sottolineato come l’attore fosse profondamente legato al proprio mestiere e si considerasse fortunato per aver lavorato al fianco di professionisti di grande talento nel corso di una carriera durata diversi decenni.

Anthony Head e il successo con Buffy l’ammazzavampiri

Nato nel Regno Unito, Anthony Head ha iniziato la sua carriera televisiva alla fine degli anni Settanta. Dopo le prime apparizioni in produzioni come The Detectives e Highlander, la svolta arrivò alla fine degli anni Novanta grazie al ruolo di Rupert Giles in Buffy l’ammazzavampiri.

Interpretando il saggio mentore della protagonista, Head conquistò il pubblico internazionale e divenne uno dei volti più amati della serie televisiva, ottenendo una popolarità destinata a durare negli anni.

Una curiosità: la versione iniziale di Buffy fu un film flop, dal quale però venne poi tratta, come reboot, la più nota serie televisiva con Sarah Michelle Gellar ed Anthony Head.

Anthony Head, il terzo attore di Buffy morto

Si tratta del terzo decesso fra gli attori della serie Buffy l’ammazzavampiri: precedentemente erano morti Michelle Trachtenberg (Dawn Summers) e Nicholas Brendon (Xander Harris).

Da Merlin a Ted Lasso

Dopo il successo ottenuto con Buffy l’ammazzavampiri, Anthony Head continuò a lavorare in numerose produzioni televisive e cinematografiche.

Tra i ruoli più celebri figurano quello di re Uther Pendragon nella serie Merlin e quello di Rupert Mannion, ex proprietario di una squadra di calcio nella pluripremiata serie Ted Lasso. Nel corso della sua carriera è apparso anche in Little Britain, Ghost Rider: Spirit of Vengeance e Bridgerton. La sua attività di attore è iniziata nel 1978.

Le figlie di Anthony Head invocano il rispetto della privacy

“Il nostro dolore è ben più grande del vuoto che ha lasciato, ma sappiamo che la sua eredità continuerà a vivere, negli spettacoli di cui ha fatto parte e nel pubblico che li amava”, hanno scritto ancora le figlie.

“Siamo così fortunate nel poterlo vedere fare ciò che amava, anche quando non è più con noi. Chiediamo gentilmente che la nostra privacy venga rispettata in questo momento difficile”, hanno concluso.