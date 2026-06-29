Morto Antonino Cattaneo neuroscienziato della ricerca sull'Alzheimer, aveva lavorato con Rita Levi Montalcini

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Morto a 71 anni il neuroscienziato Antonino Cattaneo, tra i più grandi studiosi dell’Alzheimer. Presidente dell’EBRI fondato da Rita Levi Montalcini, aveva collaborato anche con il Nobel César Milstein. Autore di oltre 200 pubblicazioni, le sue ricerche sulle neurotrofine sono alla base di terapie in sperimentazione.

Addio ad Antonino Cattaneo

Il mondo della ricerca scientifica è in lutto. È morto all’improvviso lunedì 29 giugno, mentre era in visita a Milano, il neuroscienziato Antonino Cattaneo, 71 anni, tra i più importanti studiosi del morbo di Alzheimer e presidente dell’EBRI, l’European Brain Research Institute.

La notizia è stata comunicata dalla Scuola Normale Superiore di Pisa, istituzione con cui Cattaneo aveva un legame profondo e duraturo, prima come allievo e poi come docente per oltre quindici anni.

ANSA

Chi era il neuroscienziato

Nato a Pisa il 6 settembre 1954, si era trasferito a Roma, città in cui viveva, laureandosi nel 1976 in biofisica all’Università Sapienza con il professor Mario Ageno, considerato il padre della biofisica.

A Pisa era tornato per il dottorato conseguito alla Scuola Normale Superiore nel 1980, sotto la guida del professor Lamberto Maffei, con uno studio sulla codifica delle informazioni visive nelle cellule della corteccia visiva, ricerca che già prefigurava l’ampiezza dell’orizzonte intellettuale che avrebbe caratterizzato tutta la sua carriera.

Il percorso successivo lo portò a collaborare con due premi Nobel: prima con Rita Levi Montalcini all’Istituto di Neurobiologia del CNR di Roma, poi con César Milstein al MRC Laboratory of Molecular Biology di Cambridge, in Inghilterra. Esperienze formative che posero le basi per i contributi più originali della sua carriera, in particolare nel campo delle neurotrofine e degli anticorpi ricombinanti.

Dal 1991 al 2008 fu ordinario di Biofisica alla Scuola Internazionale di Studi Superiori Avanzati (SISSA) di Trieste, dove ricoprì la carica di Direttore di Dipartimento dal 1991 al 1995 e di Vice Direttore della SISSA dal 1996 al 2001. Nel 2008 tornò alla Normale di Pisa come professore ordinario di Fisiologia e direttore del Laboratorio di Biologia Bio@SNS, fino al pensionamento avvenuto nel 2023. Nonostante il ritiro dall’insegnamento, non aveva mai smesso di essere attivo nella ricerca e nella guida dell’EBRI.

La ricerca sull’Alzheimer

Cattaneo ha contribuito significativamente alla ricerca sulle neurotrofine, sull’Alzheimer e gli anticorpi ricombinanti, alla base degli approcci terapeutici attualmente in fase di sviluppo. Autore di oltre 200 pubblicazioni su riviste scientifiche internazionali peer reviewed, il suo lavoro ha aperto campi del tutto nuovi nella neurobiologia molecolare.

I riconoscimenti internazionali ricevuti nel corso della carriera rispecchiano la portata del suo contributo: il Premio Domenico Marotta dell’Accademia Nazionale delle Scienze detta dei XL, la Medaglia W. Jansenius dell’Accademia Slovacca delle Scienze, e il Premio Internazionale G. Tartufari per la Biologia dell’Accademia Nazionale dei Lincei.

Era inoltre membro dell’EMBO (European Molecular Biology Organization), dell’Accademia Nazionale delle Scienze dei XL e Socio corrispondente dell’Accademia Nazionale dei Lincei. Dal 2018 ricopriva la presidenza dell’EBRI, l’istituto fondato da Rita Levi Montalcini per la ricerca sul cervello.