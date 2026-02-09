Morto Antonino Zichichi scienziato e fisico delle particelle contrario all'astrologia e alle superstizioni

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

È morto a 96 anni Antonino Zichichi, noto fisico e divulgatore scientifico. Specializzato nel campo della fisica delle particelle, è stato uno dei principali promotori della realizzazione dei laboratori del Gran Sasso. Era noto anche per le sue battaglie pubbliche contro l’astrologia e altri tipi di superstizioni.

Morto il fisico Antonino Zichichi

Addio ad Antonino Zichichi: lo scienziato è morto nella giornata di lunedì 9 febbraio 2026, all’età di 96 anni. Lo riporta Ansa.

Importante e apprezzato fisico delle particelle e padre dei Laboratori Nazionali del Gran Sasso, era noto anche per la sua battaglia contro l’astrologia e, più in generale, le superstizioni.

Chi era Antonino Zichichi

Antonino Zichichi era un fisico e divulgatore scientifico specializzato nel campo della fisica delle particelle elementari, autore di numerosi studi e pubblicazioni.

Nato a Trapani nel 1929, si era laureato in Matematica e Fisica all’Università di Palermo.

Nel corso della sua lunga carriera ha lavorato in noti centri di ricerca come il Fermilab di Chicago e il Cern di Ginevra.

Nel laboratorio svizzero nel 1965 fu a capo del gruppo di ricerca che osservò per la prima volta l’antideutone.

Professore emerito dell’Università di Bologna, è stato presidente dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare dal 1977 al 1982 e presidente della Società Europea di Fisica.

Zichichi è stato uno dei principali promotori e ideatori dei Laboratori Nazionali del Gran Sasso, la cui costruzione era iniziata nel 1980.

A lui si deve anche la fondazione del Centro di Cultura Scientifica Ettore Majorana a Erice (Trapani).

La battaglia contro astrologia e superstizioni

Antonino Zichichi era noto al grande pubblico soprattutto per la sua attività di divulgatore scientifico.

Viene ricordato anche per il suo impegno contro l’astrologia e più in generale contro le superstizioni, a cui ha dedicato diversi libri e saggi.

Cattolico e molto credente, è stata una figura controversa all’interno della comunità scientifica per la sua opposizione alla teoria dell’evoluzione di Darwin.

In tempi più recenti aveva ricevuto diverse critiche per le sue posizioni scettiche sulla responsabilità umana del cambiamento climatico: sosteneva l’inaffidabilità dei modelli matematici usati dai climatologi.