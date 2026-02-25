Morto Antonio Tejero, colonnello che tentò il golpe in Spagna nel 1981 e si arrese a re Juan Carlos I

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

È morto a 93 anni Antonio Tejero, il tenente colonnello della Guardia Civil divenuto il volto del fallito golpe del 23 febbraio 1981 in Spagna. Tejero si è spento in una clinica privata a Valencia, circondato dai familiari. La notizia è arrivata nello stesso giorno in cui il governo ha pubblicato i documenti desecretati sul putsch, a mezzo secolo dalla morte di Francisco Franco.

Il fallito golpe di Antonio Tejero

Con il tricornio calato e la pistola in mano, Antonio Tejero Molina guidò l’irruzione al Congresso dei deputati durante il voto di investitura di Leopoldo Calvo-Sotelo, sparando in aria e intimando ai parlamentari di fermarsi. Per 18 ore tenne in ostaggio Parlamento e Governo, in uno dei momenti più drammatici della giovane democrazia spagnola.

Il golpe fallì dopo il messaggio televisivo dell’allora re Juan Carlos I, investito da Franco per la successione, che ordinò ai militari (i generali Jaime Milans del Bosh e Alfonso Armada) di rientrare nelle caserme, riaffermando il sostegno alla Costituzione. Un intervento “non solo esemplare, ma più che decisivo”, come lo ha definito l’ex premier Felipe González.

Senza appoggi militari né politici, Tejero si arrese il 24 febbraio. Era sposato e padre di sei figli. Entrato a 19 anni nell’Accademia militare di Saragozza, aveva prestato servizio in diverse sedi fino a diventare comandante della Guardia Civil a Malaga. Per l’ostilità verso il nuovo corso democratico perse il comando dopo aver tentato di impedire una manifestazione di sostenitori della democrazia e finì agli arresti per un mese.

Il tentativo di putsch contro il governo di Adolfo Suárez

Nel 1978 fu tra gli ideatori della cosiddetta Operazione Galaxia, primo tentativo di putsch contro il governo di Adolfo Suárez e le sue riforme istituzionali. L’azione non si concretizzò e Tejero fu condannato a 7 mesi di carcere. Una volta fuori, preparò il golpe del 1981. Condannato a 30 anni per ribellione militare insieme a Milans del Bosh e Armada, scontò 15 anni, ottenendo la libertà condizionata nel 1996. Non si pentì mai: “L’ho fatto per la Spagna”, ripeteva.

Tentò anche la via della politica fondando nel 1982 un partito di ultradestra, Solidaridad Española, senza successo. Ultimo dei tre principali protagonisti del 23-F ancora in vita, divenne un simbolo per l’estrema destra nostalgica del franchismo.

L’ultima apparizione di Antonio Tejero

La sua ultima apparizione pubblica risale al 25 ottobre 2019, quando, già cagionevole di salute, volle essere presente al trasferimento del feretro di Franco dal mausoleo della Valle de los Caídos al cimitero madrileno di Mingorrubio a El Pardo, disposto dal governo di Pedro Sánchez con la legge di Memoria Democratica. Fu accolto da cori di “Viva Tejero!” e “Viva Franco!”, mentre il figlio Ramón Tejero celebrò una messa in onore del dittatore.

La scomparsa del colonnello coincide con la desecretazione dei documenti sul putsch del 1981. Dalle intercettazioni telefoniche dell’epoca, rese pubbliche oggi, emerge la tensione della moglie Carmen Díaz Pereira, che parlava di un marito “lasciato solo” e “ingannato” dai generali, prendendo atto dell’assenza di sostegno dei vertici militari.

Le divergenze tra Tejero e il generale Armada sulla composizione del governo che sarebbe dovuto nascere dal colpo di Stato contribuirono ad accelerarne il fallimento