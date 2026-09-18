Morto attaccato da uno squalo a Perth in Australia, le autorità chiudono tutte le spiagge della zona

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Un uomo è morto a causa dell’attacco di uno squalo a Sorrento Beach, nota spiaggia non lontano da Perth, nell’Australia occidentale. La tragedia è avvenuta intorno alle 10 ora locale di venerdì 18 settembre. La vittima era in acqua insieme a un amico quando è stato attaccato da uno squalo lungo circa sei metri, secondo le testimonianze di alcuni bagnanti. L’uomo, un 60enne, stava nuotando a circa 15 metri dalla spiaggia.

Attaccato da uno squalo in Australia, morto 60enne

La vittima è un uomo di circa 60 anni, membro del club locale di surf, che stava nuotando a Sorrento Beach insieme a un amico. Quest’ultimo ha raccontato di aver cominciato a nuotare verso la riva senza voltarsi, e di essersi accorto solo dopo che l’amico non era più con lui.

Subito dopo l’attacco la spiaggia è stata chiusa dalle autorità di Joondalup, che hanno deciso di vietare l’accesso anche ad altri lidi della zona nei dintorni di Perth.

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Avvistato un grande squalo bianco nella spiaggia nei pressi di Perth

Il sito Shark Smart ha riportato due avvistamenti nella mattinata di venerdì 18 settembre. Il primo, alle 10.22 ora locale, riguardava uno squalo di 2,5 metri, appartenente a una specie non identificata, avvistato a circa 50 metri dalla costa. Successivamente, intorno alle 12.49 ora locale, è arrivata una segnalazione relativa alla presenza di uno squalo bianco di 5 metri nella zona.

Questo secondo avvistamento sembra compatibile con le testimonianze di alcuni bagnanti, che hanno visto uno squalo di circa sei metri attaccare il nuotatore. Dopo l’attacco, il ministro della Pesca dell’Australia Occidentale ha ordinato l’abbattimento dello squalo.

Le autorità hanno disposto trappole per catturarlo, ma finora senza successo: l’animale è ancora libero. Gli esperti sono ora al lavoro per analizzarne il comportamento e ricostruire la dinamica dell’attacco.

Nel 2025 12 morti causate da squali, molte in Australia

È il secondo attacco di squalo registrato nell’Australia Occidentale in una settimana. Nei giorni scorsi, a Glenfield Beach, a nord di Perth, un uomo era stato morso, riportando la perdita di parte di una gamba.

Secondo un rapporto International Shark Attack File pubblicato dal Guardian, nel 2025 gli attacchi “non provocati” di squali contro l’uomo sono aumentati di circa il 50%, passando dai 47 casi del 2024 ai 65 del 2025.

Lo scorso anno sono morte 12 persone a causa di attacchi di squali, anche in questo caso quasi il doppio rispetto all’anno precedente, molti dei quali proprio in Australia. Nel dettaglio, sono stati 5 i decessi registrati nel 2025 in Australia, con 21 morsi non provocati.