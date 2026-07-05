Morto Bertrand Grébaut chef e fondatore di Septime che ha rivoluzionato la ristorazione, aveva 44 anni

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

È morto Bertrand Grébaut, chef e cofondatore di uno dei ristoranti più importanti di Parigi, il Septime. Ad annunciare la scomparsa, l’amico e socio Théophile Pourriat, che sul canale social del locale ha scritto: “È con immensa tristezza che vi annuncio la scomparsa di Bertrand”. Accenna anche al motivo del decesso: una malattia. I suoi locali resteranno aperti fino al giorno del funerale, perché “è il nostro modo di resistere”.

È morto Bertrand Grébaut

Bertrand Grébaut, famoso chef e cofondatore di Septime, è morto all’età di 44 anni. Nella notte tra giovedì 2 e venerdì 3 luglio, una lunga malattia lo ha portato via.

L’annuncio attraverso i canali social del locale che, per il settore della ristorazione, ha influenzato la scena gastronomica parigina e internazionale degli ultimi anni.

Dietro le parole c’è l’amico e socio Théophile Pourriat, che scrive: “È con immensa tristezza che vi annuncio la scomparsa di Bertrand. Ha lottato con tutte le sue forze e con immenso coraggio contro la malattia“.

La carriera di Grébaut

Bertrand Grébaut si iscrisse giovanissimo alla scuola Ferrandi. Risultò essere il primo del suo corso. Conobbe proprio lì Tatiana Levha, oggi alla guida con la sorella di Le Servan e Double Dragon.

Dopo le prime esperienze, anche a La Table de Robuchon, incontrò Alain Passard all’Arpège. Venne preso per uno stage, poi entrò nella brigata come chef de partie.

Con l’amico Théophile Pourriat aveva aperto il Septime. Dopo un solo anno dall’apertura, ottennero la prima stella Michelin.

Il messaggio della brigata

In attesa della data dei funerali, la brigata ha promesso che i locali dello chef resteranno aperti.

La motivazione è che vogliono “continuare a fare ciò che sappiamo fare, fianco a fianco”. È questo, dicono, “il nostro modo di resistere ed è ciò che lui avrebbe voluto”.

Dopo il funerale, invece, resteranno chiusi per tre giorni per “riprendere fiato”.