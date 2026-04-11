Morto bimbo a Bologna caduto dalla finestra: era in camera con la sorellina, si è arrampicato sul letto

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Il quartiere del Pilastro e l’intera città di Bologna sono in lutto. Non ce l’ha fatta il piccolo Muhammad Salar Hussain, il bambino di soli un anno e mezzo precipitato dalla finestra della sua abitazione in via Ada Negri. Dopo due giorni di agonia nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Maggiore, i medici hanno dovuto dichiararne il decesso nel pomeriggio di oggi, 11 aprile. Le lesioni riportate dopo un volo di circa sei metri sono risultate troppo gravi.

Morto bimbo a Bologna caduto dalla finestra

Secondo le ricostruzioni effettuate dalla Squadra Mobile, coordinata dal pm Michele Martorelli, e riportate dal Resto del Carlino, la tragedia si è consumata in pochi istanti giovedì 9 aprile come un drammatico incidente domestico.

Il piccolo si trovava in camera con la sorellina di 11 anni; si sarebbe arrampicato su un letto posizionato proprio sotto una finestra lasciata aperta per il caldo, perdendo l’equilibrio e precipitando nel vuoto sul retro del palazzo, nell’area dei garage.

Al momento della caduta, in casa erano presenti altri parenti adulti, mentre il papà era al lavoro e la mamma era uscita per andare a prendere gli altri figli a scuola.

La sorellina, che avrebbe tentato invano di trattenere il fratellino, è rimasta profondamente traumatizzata dall’evento.

Perché si indaga per omicidio colposo

La famiglia, di origine pakistana, è descritta dai residenti come un nucleo numeroso, stimato e perfettamente integrato.

Tutto il vicinato si era stretto in preghiera nelle ultime ore, manifestando una solidarietà commovente verso i genitori.

Con la morte del bambino, la Procura di Bologna ha cambiato l’ipotesi di reato nel fascicolo d’inchiesta, che ora procede per omicidio colposo, un atto dovuto per consentire tutti gli accertamenti necessari sulla vigilanza del minore al momento del fatto.

Il dolore dei vicini di casa

Il questore di Bologna e il capo della Mobile, Guglielmo Battisti, stanno valutando le responsabilità, sebbene tutto lasci confermare la tesi della terribile fatalità.

“Era un bambino amato, una gioia per i suoi genitori”, raccontano i vicini scossi, che ora chiedono rispetto per il dolore di una famiglia distrutta.

Tutto il quartiere si è stretto attorno alla famiglia del bimbo e sperato per due giorni che la tragedia potesse essere evitata.