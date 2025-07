Morto bimbo caduto in piscina a Campigliano di San Cipriano Picentino vicino Salerno: era con la madre

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Un bimbo di 7 anni è morto dopo essere caduto in piscina a Campigliano di San Cipriano Picentino, in provincia di Salerno. Il piccolo aveva ingerito molta acqua e le sue condizioni erano apparse subito critiche. Trasportato d’urgenza all’ospedale Santobono di Napoli, è deceduto dopo due giorni di ricovero. Disposta l’autopsia, indagini in corso.

Morto bimbo caduto in piscina

Come riporta il Corriere della Sera, un bambino di sette anni, originario di Montecorvino Rovella, ha perso la vita dopo essere caduto in una piscina nella località di Campigliano, frazione di San Cipriano Picentino, nel Salernitano.

Il piccolo si trovava nella struttura insieme alla madre, quando, per cause ancora da chiarire, è finito in acqua e ha ingerito una grande quantità di liquido.

© 2025 OpenMapTiles | © 2025 OpenStreetMap | © 2025 TomTom | © 2025 ESA, Copernicus Sentinel | Tuttocittà

Un bimbo di 7 anni è morto dopo essere caduto in piscina in provincia di Salerno

I soccorsi sono stati immediati: è intervenuta un’ambulanza della Vopi e un’auto medica, ma le condizioni del bambino erano già gravissime.

Dopo un primo passaggio all’ospedale Ruggi d’Aragona di Salerno, il piccolo è stato trasferito in elicottero al Santobono di Napoli, dove è rimasto in coma per due giorni. I medici ne hanno dichiarato la morte cerebrale nel pomeriggio di sabato 26 luglio.

L’indagine e l’autopsia

La Procura di Salerno ha disposto il sequestro della salma e della struttura in cui è avvenuto l’incidente, per permettere lo svolgimento dell’autopsia e accertare le reali dinamiche: non è ancora chiaro se il piccolo sia scivolato accidentalmente o abbia avuto un malore prima di cadere in acqua.

Assopiscine chiede una legge ad hoc

Sull’accaduto è intervenuta anche Assopiscine, l’associazione italiana che rappresenta il settore.

Il presidente Ferruccio Alessandria ha sottolineato la necessità di un intervento normativo urgente: “Non possiamo più affidarci al caso o alla sola responsabilità dei singoli. Serve una legge nazionale che imponga standard minimi di sicurezza nei luoghi pubblici dove sono presenti piscine”.

Alessandria ha anche ricordato che la tragedia verificatasi in provincia di Salerno è l’ennesimo episodio simile verificatosi nel corso dell’estate.

Il precedente di Gallipoli

Non è infatti il primo caso nel giro di pochi giorni: una vicenda analoga è avvenuta di recente anche a Gallipoli, dove un altro bimbo di sette anni ha perso la vita dopo un incidente in piscina.

Le indagini sono ora affidate ai carabinieri della compagnia di Battipaglia, che stanno acquisendo testimonianze e verificando eventuali responsabilità gestionali nella struttura sportiva.

Si attendono i risultati dell’autopsia per chiarire definitivamente le cause del decesso.