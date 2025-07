Morto bimbo di 5 mesi a Brindisi, il dramma mentre stava dormendo coi genitori in un resort di Carovigno

Tragedia a Brindisi. All’ospedale Perrino è morto un bimbo di 5 mesi. Era stato ricoverato d’urgenza nelle scorse ore. Il piccolo stava dormendo nel letto assieme ai genitori in un resort di Specchiolla, sulla marina di Carovigno. La famiglia, residente ad Alatri, si trovava in in Puglia per trascorrere qualche giorno di vacanza. In piena notte, il padre si è svegliato e si è accorto che il figlio non respirava, oltre a essere cianotico. Immediatamente è scattata la corsa in ospedale. Purtroppo i medici non sono riusciti a salvare la vita al piccino.

Brindisi, morto bimbo: ha smesso di respirare mentre era in un resort a Carovigno

Dalle prime frammentarie ricostruzioni sulla tragedia, il bimbo ha smesso di respirare, mentre stava dormendo nel letto con papà e mamma, protetto da alcuni cuscini.

La drammatica vicenda si è verificata in un resort di Carovigno, in piena notte. Intorno alle 3:30 di lunedì, ad accorgersi per primo che il neonato aveva smesso di respirare sarebbe stato il padre. Subito ha chiamato i soccorsi.

Immediatamente sono iniziate le operazioni per provare a rianimare il bebè. Anche in pronto soccorso i medici non hanno smesso di tentare di salvare il piccolo. Purtroppo tutto è stato vano. Il bimbo si è spento all’ospedale Perrino.

Le ipotesi sulle cause del decesso

La procura di Brindisi, informata dei fatti, ha disposto l’autopsia. Le indagini, affidate alla polizia, sono coordinate dal sostituto procuratore del Tribunale di Brindisi, Livia Orlando.

Dai primi accertamenti, l’ipotesi più plausibile è quella che spinge a credere che si sia innanzi a un caso di morte naturale in culla, anche perché non sarebbero stati individuati segni evidenti di lesioni sul corpicino del bambino.

Non viene comunque esclusa alcuna pista. Saranno le indagini a chiarire ogni aspetto della tragica vicenda.

Chi sono i genitori del neonato deceduto

Il piccino era in ferie col padre, commerciante specializzato nei ricambi per le cucine a gas, con la madre, operaia in una fabbrica del frusinate, e con la sorella maggiore di 8 anni.

La stanza del resort in cui è avvenuto il dramma è stata posta sotto sequestro per essere esaminata attentamente.

Carovigno, nel giro di pochi giorni, è stato scosso da due funeste vicende di cronaca nera. L’8 luglio la stagista ucraina Mariia Buhaiova è stata trovata impiccata nei pressi del villaggio Meditur.