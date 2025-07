Bimbo di 7 anni caduto in piscina all'acqua park a Gallipoli è gravissimo, aperta indagine

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Peggiorano le condizioni del bambino di 7 anni dopo l’incidente in piscina mentre era in vacanza con la famiglia a Gallipoli. L’episodio era avvenuto in un parco acquatico a Rivabella: soccorso dopo aver perso i sensi, era stato ricoverato in condizioni gravissime al Sacro Cuore. La Procura di Lecce ha aperto un’indagine sull’accaduto, al momento senza indagati.

Il bimbo è gravissimo, ma ancora vivo

Sono passate poco meno di 24 ore dal ricovero in ospedale e il piccolo Andrea lotta ancora strenuamente fra la vita e la morte. Il bimbo di 7 anni era stato soccorso domenica 20 luglio in un parco acquatico di Gallipoli, dopo essere stato recuperato dalla piscina privo di coscienza.

Le sue condizioni nelle ultime ore si sono aggravate, al punto che dall’ospedale, riportata da un dirigente, era trapelata la notizia che il piccolo non ce l’aveva fatta. In serata, la direzione sanitaria ha però smentito ufficialmente, chiarendo che il quadro clinico è sì peggiorato, ma il paziente è ancora in vita.

L’incidente è avvenuto in un parco acquatico a Gallipoli, in provincia di Lecce

I tentativi di rianimazione erano riusciti a ripristinare il battito, ma i soccorritori avevano subito paventato possibili danni neurologici, poiché il piccolo non reagiva agli stimoli. Ricoverato nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Sacro Cuore, il bambino sta lottando quindi per la vita.

L’incidente in piscina a Gallipoli

Andrea si trovava a Gallipoli insieme alla famiglia, originaria del Salento ma residente in Liguria, per un periodo di vacanza. Secondo le prime informazioni, il bambino sarebbe caduto nella zona più profonda della piscina principale del parco acquatico.

Il padre, notando la sua assenza, ha poi rinvenuto il figlio immobile in acqua e ha immediatamente allertato i soccorsi. I bagnini lo hanno tirato fuori dalla piscina e hanno iniziato le manovre di rianimazione, poi proseguite dai sanitari del 118.

Nonostante il cuore del piccolo sia ripartito, si ipotizza che il lungo tempo trascorso in apnea abbia compromesso in modo grave le sue condizioni cliniche.

Aperta un’inchiesta

La Procura di Lecce ha avviato un’inchiesta sull’episodio, al momento senza indagati. La struttura turistica non è dotata di impianti di videosorveglianza, e gli investigatori stanno ascoltando i presenti per ricostruire i minuti precedenti al ritrovamento.

Secondo quanto riferito da alcuni testimoni, Andrea stava giocando con altri bambini e non portava i braccioli. Non è ancora noto se sia scivolato in acqua per errore o se abbia avuto un malore. Nessuno avrebbe notato segni evidenti di difficoltà, né pare che il bambino abbia lanciato richieste d’aiuto.

Gli agenti del commissariato di Gallipoli stanno conducendo verifiche sul rispetto delle norme di sicurezza all’interno del parco.