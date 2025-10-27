Morto Bjorn Andresen, "Il ragazzo più bello del mondo" ispirò Lady Oscar

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

È morto Bjorn Andresen, 70 anni, attore conosciuto per aver interpretato il film Morte a Venezia di Luchino Visconti. Il regista definì l’interprete svedese come il ragazzo più bello del mondo. Secondo alcune indiscrezioni il suo volto ha ispirato il manga e poi cartone animato di Lady Oscar.

Chi era Bjorn Andresen

Bjorn Andresen era nato a Stoccolma nel 1955 e a 15 anni aveva fatto il suo debutto al cinema.

Proprio Luchino Visconti lo scelse per il ruolo di Tadzio in “Morte a Venezia” e lo etichettò per sempre come il ragazzo più bello del mondo.

Getty Bjorn Andresen durante la presentazione del documentario “Il ragazzo più bello del mondo”

Dopo il cinema provò anche la carriera nella musica.

Andresen è stato pianista e compositore ma soprattutto ebbe successo in Giappone con il gruppo Sven Erics.

Proprio per questo si ipotizza che l’autrice giapponese Riyoko Ikeda abbia scelto il suo volto per ispirarsi al personaggio di Lady Oscar.

Nel 2021 un documentario dedicato alla sua carriera e diretto da Kristian Petri e Kristina Lindström venne premiato come Miglior documentario televisivo europeo dell’anno al festival Prix Europa.

L’appellativo diventato condanna

“Il ragazzo più bello del mondo” sembrava l’appellativo perfetto per una scintillante carriera ma secondo Bjorn Andresen è diventato una condanna.

Prima di raccontare la sua vicenda nel documentario a lui dedicato, rivelò il suo disagio nel 2003 in un’intervista al The Guardian dove spiegò di “essersi sentito un animale in gabbia”.

Successivamente attaccò duramente Luchino Visconti perché lo aveva esposto troppo presto in un mondo così spietato.

Per allontanarsi dal ruolo di Tadzio, rifiutò qualsiasi personaggio che puntasse sull’aspetto fisico o che fosse omosessuale, un modo per scrollarsi di dosso l’immagine di “Morte a Venezia.

Le parole di Kristian Petri

Kristian Petri, regista di “Il ragazzo più bello del mondo”, ha spiegato di aver girato il documentario solo dopo aver conosciuto l’attore per 40 anni.

“Ci siamo divertiti moltissimo lavorando insieme”, ha spiegato, “‘Morte a Venezia’ e l’epiteto ‘il ragazzo più bello del mondo’ erano qualcosa di molto importante e qualcosa da cui Björn non riuscì mai a liberarsi“.