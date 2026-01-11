Morto Bob Weir dei Grateful Dead, si era ammalato di cancro: la scintilla a 16 anni sulle note di un banjo

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

È morto a 78 anni Bob Weir, cantante, autore, chitarrista e co-fondatore dei Grateful Dead, al secolo Robert Hall Parber. La notizia è stata diffusa dalla famiglia attraverso un messaggio pubblicato sui social. Il musicista si è spento serenamente, circondato dalle persone amate. A ucciderlo, complicazioni polmonari sopraggiunte dopo una lunga battaglia contro il cancro.

Bob Weir e il cancro

La famiglia, nel suo messaggio, ha ricordato il modo in cui Weir ha affrontato la malattia, con la stessa determinazione che aveva caratterizzato tutta la sua vita di artista.

Dopo la diagnosi ricevuta a luglio, Weir aveva iniziato le cure ma, poche settimane dopo, era tornato sul palco nella sua città natale per una celebrazione di tre serate al Golden Gate Park, in occasione dei 60 anni di musica.

Concerti che, come sottolineato dai familiari, non sono stati addii ma “doni”, un ulteriore atto di resistenza di un artista inossidabile.

Bob Weir e i Grateful Dead

Bob Weir è stato uno dei pilastri dei Grateful Dead, band che ha segnato la controcultura californiana e che viene considerata tra le pioniere delle jam band. Il loro stile ha fuso psichedelia, folk e blues dando vita a concerti costruiti su lunghe improvvisazioni.

L’incontro fra Bob Weir e Jerry Garcia

La storia dei Grateful Dead nasce da un incontro leggendario: Bob Weir aveva 16 anni quando, una sera del 1963, seguendo il suono di un banjo entrò in un negozio di musica a Palo Alto e conobbe Jerry Garcia.

Da una jam notturna prese forma il nucleo del progetto che, con l’ingresso di Ron “Pigpen” McKernan, Phil Lesh e Bill Kreutzmann, avrebbe dato vita a una delle band più influenti della storia del rock.

Il successo discografico inizialmente fu limitato, ma i Grateful Dead costruirono la propria fama attraverso un’intensa attività di concerti e una scelta allora controcorrente: permettere ai fan di registrare le esibizioni, scambiandosele. Una strategia che contribuì alla nascita di una comunità fedele, i celebri Dead Heads.

Weir ha firmato alcuni dei brani più iconici del gruppo, tra cui Jack Straw, Sugar Magnolia e Playing in the Band, e con la sua chitarra ritmica ha creato la base su cui si sviluppavano le improvvisazioni di Garcia. Il legame tra i due, spesso descritto da Weir come più forte di un rapporto di sangue, è stato il cuore pulsante dei Grateful Dead fino alla morte di Garcia nel 1995, evento che portò allo scioglimento della band.

Dopo quella perdita, Weir non ha mai smesso di suonare. Negli anni è stato coinvolto in numerosi progetti e formazioni. Tra le esperienze più recenti, Dead & Company, che ha registrato un buon successo di pubblico.

Nel corso della sua carriera, durata oltre sessant’anni, Weir ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui l’ingresso dei Grateful Dead nella Rock and Roll Hall of Fame, un Grammy alla carriera e altri premi.