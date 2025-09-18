Morto Brad Everett Young, l'attore di Grey's Anatomy e General Hospital vittima di un incidente stradale

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Addio a Brad Everett Young. Il noto attore, apprezzato soprattutto per il suo lavoro nelle popolari serie tv Grey’s Anatomy e General Hospital, è morto a soli 46 anni a seguito di un tragico incidente stradale. Everett Young sarebbe morto sul colpo. A darne notizia è il suo addetto stampa Paul Christensen, che spiega alla stampa statunitense che il suo assistito si sarebbe scontrato frontalmente sulla 134 Freeway, a Los Angeles, con un veicolo che proveniva dalla direzione opposta.

È morto Brad Everett Young

Nella notte tra il 13 e il 14 settembre Brad Everett Young, noto fotografo e interprete nelle serie tv Grey’s Anatomy e General Hospital, è morto a seguito di un incidente stradale a Los Angeles.

A darne notizia è stato il suo addetto stampa Paul Christensen, che lo ha riferito al The Hollywood Reporter. Secondo il suo racconto, l’attore stava viaggiando a bordo della sua auto lungo la 134 Freeway dopo essere stato al cinema.

IPA Addio a Brad Everett Young. Il noto attore di Grey’s Anatomy e General Hospital è morto a seguito di un tragico incidente stradale. Aveva solo 46 anni

Improvvisamente la sua auto si è scontrata frontalmente con un altro veicolo che proveniva dalla direzione opposta, viaggiando contromano. Brad Everett Young è morto sul colpo, mentre l’altro conducente è stato trasportato all’ospedale.

Data la sua notorietà, nei prossimi giorni verranno organizzati appuntamenti collaborativi. Per il momento non è dato sapere se saranno aperte indagini per stabilire eventuali responsabilità sulle dinamiche dell’incidente.

Da Grey’s Anatomy alla fotografia: chi era Brad Everett Young

Nato nel 1979 a Danville, Virginia, Brad Everett Young si era trasferito a Los Angeles in un primo momento per conseguire la laurea in medicina, ma aveva abbandonato gli studi per inseguire il sogno della recitazione.

A partire dagli anni ’90 era riuscito ad entrare nel mondo che tanto sognava, recitando in serie tv passate alla storia come Grey’s Anatomy e General Hospital, ma anche in Numb3rs. Per il grande schermo aveva recitato in Jurassic Park III, Charlie’s Angels, I Love You, Man e The Artist.

Recentemente aveva scoperto la passione per la fotografia e aveva firmato scatti per colleghi e colleghe come Sarah Michelle Gellar, collaborando inoltre con magazine di portata internazionale come Variety, People e Vanity Fair. Negli ultimi anni aveva avviato il progetto Dream Loud Official con il quale si impegnava per portare nelle scuole l’arte e la musica.

Il ricordo dal mondo dello spettacolo

La sua morte ha scosso il mondo di Hollywood. “Non vedremo mai più qualcuno come lui”, ha scritto Chris McKenna sui social dove ha condiviso alcuni scatti firmati dal grande assente. Parry Shen lo ricorda come “una delle persone più gentili e generose che abbia mai incontrato”.

Il 2025 si rivela ancora una volta un anno nero per il mondo del cinema. Solo due giorni fa l’attore e regista premio Oscar Robert Redford si è spento a 89 anni.