Morto Bruno Castiglia fondatore e cantante dei Bisonti, l'icona del Beat italiano aveva 84 anni
Addio a Bruno Castiglia, voce dei Bisonti: morto a 84 anni a Milano. Icona del Beat italiano, il successo con "Occhi di sole" e "La tua ombra"
È morto Bruno Castiglia, il cantante dei Bisonti. Aveva 84 anni. Il gruppo era nato proprio a Milano, città dove il suo fondatore è deceduto. Protagonista della stagione del Beat italiano degli anni Sessanta, Castiglia ha guidato la band trasformandola in un pilastro dello “Sweet Beat”, tra ribellione giovanile e sonorità melodiche. Tra le canzoni più iconiche si ricordano “Occhi di sole” e “La tua ombra”.
Morto Bruno Castiglia
È morto Bruno Castiglia, fondatore e voce iconica dei Bisonti, storico gruppo beat nato a Milano negli anni Sessanta. L’artista, che si è spento all’età di 84 anni, è stato un protagonista indiscusso di una stagione musicale tra influenze rock e melodico.
Castiglia è stato l’anima dei Bisonti sin dalla loro fondazione nel 1965, guidando la band attraverso decenni di successi e cambiamenti di formazione.
ltre alla carriera nazionale, il cantante aveva stretto un legame profondo con la città di Vieste, luogo in cui l’artista scelse di trascorrere le sue estati e parte della sua vita dopo lo scioglimento della band originaria.
La storia della band
I Bisonti nacquero a Milano nel 1965 su iniziativa dello stesso Castiglia, inserendosi nel fermento culturale del Beat italiano.
La formazione originaria vedeva Castiglia alla voce e chitarra, affiancato da Gianni Calabria alla batteria, Ennio Castiglia al basso, Angelo Milani alle tastiere e Luigi Biagioni alla chitarra.
Nel corso degli anni, la band ha attraversato diverse fasi, nonostante l’avvicendamento dei componenti, la figura di Bruno Castiglia è rimasta la costante. Tra i successi ricordiamo: “Occhi di sole” e “La tua ombra”.
I funerali a Sedriano
I fan, gli amici e i parenti dell’artista potranno rendere l’ultimo omaggio a Bruno Castiglia durante i funerali. La famiglia ha comunicato che si terranno mercoledì 25 marzo 2026, alle ore 14:45, presso la Chiesa di San Remigio a Sedriano, in provincia di Milano.
Tanti i messaggi di condoglianze dagli utenti social, che continuavano a seguire Castiglia nelle sue apparizioni musicali.