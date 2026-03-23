Morto Bruno Castiglia fondatore e cantante dei Bisonti, l'icona del Beat italiano aveva 84 anni

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

È morto Bruno Castiglia, il cantante dei Bisonti. Aveva 84 anni. Il gruppo era nato proprio a Milano, città dove il suo fondatore è deceduto. Protagonista della stagione del Beat italiano degli anni Sessanta, Castiglia ha guidato la band trasformandola in un pilastro dello “Sweet Beat”, tra ribellione giovanile e sonorità melodiche. Tra le canzoni più iconiche si ricordano “Occhi di sole” e “La tua ombra”.

Morto Bruno Castiglia

È morto Bruno Castiglia, fondatore e voce iconica dei Bisonti, storico gruppo beat nato a Milano negli anni Sessanta. L’artista, che si è spento all’età di 84 anni, è stato un protagonista indiscusso di una stagione musicale tra influenze rock e melodico.

Castiglia è stato l’anima dei Bisonti sin dalla loro fondazione nel 1965, guidando la band attraverso decenni di successi e cambiamenti di formazione.

ltre alla carriera nazionale, il cantante aveva stretto un legame profondo con la città di Vieste, luogo in cui l’artista scelse di trascorrere le sue estati e parte della sua vita dopo lo scioglimento della band originaria.

La storia della band

I Bisonti nacquero a Milano nel 1965 su iniziativa dello stesso Castiglia, inserendosi nel fermento culturale del Beat italiano.

La formazione originaria vedeva Castiglia alla voce e chitarra, affiancato da Gianni Calabria alla batteria, Ennio Castiglia al basso, Angelo Milani alle tastiere e Luigi Biagioni alla chitarra.

Nel corso degli anni, la band ha attraversato diverse fasi, nonostante l’avvicendamento dei componenti, la figura di Bruno Castiglia è rimasta la costante. Tra i successi ricordiamo: “Occhi di sole” e “La tua ombra”.

I funerali a Sedriano

I fan, gli amici e i parenti dell’artista potranno rendere l’ultimo omaggio a Bruno Castiglia durante i funerali. La famiglia ha comunicato che si terranno mercoledì 25 marzo 2026, alle ore 14:45, presso la Chiesa di San Remigio a Sedriano, in provincia di Milano.

Tanti i messaggi di condoglianze dagli utenti social, che continuavano a seguire Castiglia nelle sue apparizioni musicali.