Morto Bruno Savoia a Vercelli, perse la mano a Capodanno per l’esplosione di un petardo: sfogo della compagna

Bruno Savoia, l’uomo di 43 anni che a Vercelli aveva perso la mano dopo essere rimasto gravemente ferito durante la notte di Capodanno, è morto. Nel corso dei festeggiamenti, aveva acceso un potente petardo artigianale. La devastante esplosione lo aveva investito. Portato d’urgenza in ospedale, gli fu amputato l’arto. Nei giorni successivi le sue condizioni si sono aggravate irrimediabilmente, fino al decesso.

Vercelli, morto Bruno Savoia: a Capodanno perse la mano per l’esplosione di un petardo

Durante l’incidente con il petardo, Savoia, oltre a riportare la gravissima lesione alla mano, aveva subito profonde ferite all’addome e ustioni. Ricoverato nel reparto di rianimazione dell’ospedale Sant’Andrea di Vercelli, si è spento domenica 18 gennaio.

Savoia abitava in via Giacomo Leopardi a Vercelli insieme alla compagna Grazia. La notte di San Silvestro era uscito nel cortile del palazzo e con alcuni amici aveva acceso un petardo che avrebbe realizzato artigianalmente. La detonazione è stata violentissima e lo ha colpito in più parti del corpo.

Secondo quanto ricostruito nelle indagini condotte dai carabinieri, il 43enne avrebbe messo assieme più botti per ottenere una forte deflagrazione. E invece quello che doveva essere una sorta di “spettacolo” si è trasformato in tragedia.

Il botto ha danneggiato diverse vetrate dell’edificio e anche il garage e l’alloggio al piano terra in cui viveva con la compagna. “Sembrava una bomba, abbiamo sentito i vetri tremare e ci siamo spaventati”, la testimonianza di una persona che vive nei pressi dell’abitazione.

La corsa in ospedale

I primi a prestare soccorso a Savoia sono stati i suoi amici che hanno caricato il 43enne in auto raggiungendo rapidamente il pronto soccorso, non distante dal luogo del dramma.

Fin da subito i medici si sono resi conto delle condizioni critiche dell’uomo che è stato sottoposto a un delicato intervento, in cui i chirurghi non riuscirono a ricostruire la mano del 43enne.

A distanza di 18 giorni dall’incidente, le lesioni multiple all’addome e le ustioni in diverse parti del corpo non hanno lasciato scampo a Savoia che è rimasto ricoverato in gravi condizioni per quasi tre settimane.

La Procura di Vercelli disporrà l’autopsia sul corpo dell’uomo mentre le indagini sono affidate ai carabinieri.

Le parole della fidanzata Grazia: “Ho chiamato l’ambulanza 18 volte”

“Ho chiamato i soccorsi per 18 volte, ma non sono mai arrivati nonostante fossimo vicini all’ospedale”, ha dichiarato pochi giorni fa la fidanzata Grazia.

“Io non c’ero al momento dello scoppio, ero in un’altra stanza. Ho sentito solo che Bruno chiedeva aiuto – ha aggiunto la donna -. Così gli amici lo hanno caricato e portato in ospedale. Bruno era il mio grande amore. Purtroppo un destino atroce me lo ha portato via troppo presto”.