Morto Carlo Cecchi, se ne va a 86 anni l'attore simbolo del teatro d’autore e volto del grande cinema

È morto Carlo Cecchi, attore e regista teatrale italiano di grande rilievo. Personaggio di spicco del teatro di innovazione, si era diplomato alla “Silvio D’Amico”e in carriera ha interpretato e diretto opere classiche e contemporanee, lavorando anche al cinema con grandi registi. Vincitore del Premio Gassman, lascia un’impronta profonda nella cultura teatrale italiana.

Carlo Cecchi morto a 86 anni

Era nato a Firenze il 25 gennaio 1939: Carlo Cecchi è stato uno dei più grandi interpreti e innovatori del teatro italiano del secondo Novecento e del primo ventennio del Duemila. L’attore e regista è morto venerdì 23 gennaio, pochi giorni prima del suo 87° compleanno.

Dal diploma all’Accademia nazionale d’arte drammatica “Silvio D’Amico”, Cecchi ha costruito una carriera eccezionale, alternando con rara intensità ruoli di attore a importanti esperienze da regista teatrale, sempre all’insegna di una visione rigorosa e originale della scena.

Il teatro d’autore

Figura chiave del teatro di innovazione, Cecchi fu influenzato dalle esperienze del Living Theatre e dai grandi classici, sviluppando una recitazione antinaturalistica che aggiornava gli autori del passato al gusto e alle sensibilità contemporanee.

La sua attività di regista comprende allestimenti memorabili di testi di Shakespeare, Brecht, Čechov, Molière, Pirandello e Beckett, con cui intrecciava il recupero del teatro popolare e il dialogo con l’avanguardia.

Tra le prove teatrali più celebrate della sua carriera resta la sua interpretazione di “Finale di partita” di Samuel Beckett, considerata un vertice della sua capacità di fondere profondità emotiva e controllo formale.

Sul palcoscenico fu anche regista e protagonista di “Ivanov” di Anton Čechov, presentato con grande successo nel 1982 al Festival dei Due Mondi di Spoleto, uno spettacolo che segnò la scena italiana e lanciò attori emergenti.

Attore di cinema

Parallelamente alla sua maestria teatrale, Cecchi coltivò una significativa carriera cinematografica. Dopo l’esordio sul grande schermo negli anni Sessanta, fu apprezzato dalla critica, in particolare per il ruolo di Renato Caccioppoli nel film “Morte di un matematico napoletano” (1991) di Mario Martone.

In seguito lavorò con registi di grande calibro come Bernardo Bertolucci, Cristina Comencini, Ferzan Özpetek, Pupi Avati e Valeria Golino, apparendo in film quali “Io ballo da sola” (1996), “Il bagno turco” (1997), fino all’ultimo ruolo in “Martin Eden” (2019) di Pietro Marcello.

I premi

Negli ultimi anni continuò a calcare i palcoscenici con spettacoli di forte impatto emotivo, tra cui “La leggenda del santo bevitore” di Joseph Roth, con adattamento e regia di Andrée Ruth Shammah, dove incarnava con struggente intensità il suo personaggio.

Nel corso della sua lunga carriera, Cecchi fu insignito di numerosi riconoscimenti, tra cui il Premio Gassman come miglior attore teatrale italiano nel 2007 e il prestigioso Premio Ivo Chiesa – Una vita per il teatro, che ne ha celebrato l’influenza duratura sulla scena italiana.