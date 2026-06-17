Morto Carlo Ginzburg, lo storico che si definì "ebreo diasporico": durante la guerra cambiò nome per salvarsi

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

È morto Carlo Ginzburg, lo stimato studioso che si definì “ebreo siasporico”, noto per i suoi studi sulla storia delle persecuzioni, dell’eresia e della cultura popolare del Medioevo e dell’Età moderna. Aveva 87 anni ed è considerato lo storico italiano più conosciuto all’estero e tra gli autori italiani contemporanei più tradotti al mondo. Per salvarsi durante la guerra cambiò nome.

Chi era Carlo Ginzburg

Carlo Ginzburg è morto a Bologna all’età di 87 anni. Nato a Torino nel 1939, era figlio dell’intellettuale antifascista Leone Ginzburg e della scrittrice Natalia Ginzburg.

È stato professore emerito alla Scuola Normale di Pisa, in cui si era formato, e ha insegnato fin dagli anni Settanta anche all’università di Bologna e in quelle americane di Harvard, Yale, Princeton e California (UCLA).

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È stato uno degli studiosi e saggisti italiani più ammirati per la sua capacità di analizzare grandi fenomeni storici da prospettive particolari e marginali, partendo da aspetti della vita quotidiana delle classi subalterne, e integrando nella sua ricerca anche approcci etnologici e antropologici.

Nel suo primo libro, pubblicato nel 1966, ha raccontato il culto pagano dei “benandanti” diffuso in Friuli nel Cinquecento e nel Seicento, che aveva scoperto nel corso dei suoi studi. Poi si è occupato di eresia in “Il formaggio e i vermi” del 1976.

Ha collaborato a lungo con Einaudi editore per la collana “Microstorie“.

Il cambio di nome per salvarsi durante la guerra

Durante la Seconda Guetta Mondiale, Carlo Ginzburg cambiò nome per salvarsi.

In un’intervista a L’Espresso aveva raccontato che si trovava con la madre e la nonna al Saltino, vicino a Vallombrosa, quando la zona venne occupata dai tedeschi in attesa delle truppe inglesi.

“Mia nonna, Lidia Levi Tanzi, l’unica componente non ebrea della famiglia, mi disse: Se ti chiedono come ti chiami, devi dire Carlo Tanzi, il nome di suo padre”, aveva detto Ginzburg.

All’epoca aveva cinque anni e la nonna scrisse quel nome sulla prima pagina del libro che gli stavano leggendo, che era “Il più felice bambino del mondo”.

“Più tardi ho capito che in quel momento sono diventato ebreo“, aveva poi aggiunto.

Carlo Ginzburg “ebreo diasporico” e le parole su Israele

Carlo Ginzburg si definiva ebreo diasporico, concetto che indica l’identità di chi appartiene al popolo ebraico pur vivendo al di fuori dello Stato di Israele, radicandosi profondamente nella cultura, nella lingua e nella società del Paese in cui risiede. Qualche mese fa, in occasione della presentazione del suo libro “Il vincolo della vergogna” (Adelphi) aveva parlato della situazione in Israele.

“Quando vedo ciò che il governo israeliano sta facendo a Gaza provo vergogna. Ahimè, la storia è costellata di vergogne da cui l’umanità fa fatica a risalire”, sono state le parole dello storico.

“È successo per la Shoah, vale anche per Gaza e al momento non si vedono soluzioni. Per quanto riguarda la partecipazione del nostro Paese al Board of Peace di Trump, il mio giudizio è del tutto negativo”, aveva spiegato.

Sul riconoscimento dello stato di Palestina

Nel 2025 Carlo Ginzburg aveva firmato un appello, insieme ad altri intellettuali e militanti per la pace ebrei italiani, in cui veniva chiesto con urgenza alla comunità internazionale e al governo italiano il riconoscimento di uno stato palestinese.

Oltre a Ginzburg, tra i firmatari ci sono stati Anna Foa, lo scrittore Roberto Saviano, la scrittrice Helena Janeczek, il giornalista Gad Lerner e il saggista Stefano Levi Della Torre.

Il testo condannava le politiche intraprese dal governo israeliano e si chiedeva “una tregua urgente a Gaza, il rilascio degli ostaggi e l’avvio di negoziati di pace”.

“La richiesta del riconoscimento di uno stato palestinese è da noi rivolta in particolare al governo italiano, a cui pure chiediamo di cessare la fornitura di armi a Israele”, si legge nel testo.

Rispondendo alle domande del pubblico, durante la presentazione del libro nel 2026, Ginzburg era tornato a parlare dei territori palestinesi e della soluzione “Due Popoli, due Stati” ritenendola invece “ormai irrealizzabile”.