Morto Carlo Sassi, inventore della moviola alla Domenica Sportiva: il toccante ricordo della Rai

È morto Carlo Sassi, l’inventore della “moviola“. Il giornalista sportivo, nato a Milano nel 1929, si è spento alla soglia dei 96 anni. Li avrebbe compiuti l’1 ottobre. Il suo approdo in Rai risale al lontano 1960. Fu un volto della Domenica Sportiva. Il 22 ottobre 1967, sotto la guida di Enzo Tortora, propose per la prima volta in tv la “moviola”.

Morto il giornalista Carlo Sassi, come nacque la “moviola”

Campionato di Serie A 1967/68, Inter contro Milan. I nerazzurri andarono in vantaggio con un gol di Benitez. Ma il fatto più discusso di quel match fu il gol ‘fantasma’ di Gianni Rivera.

La stella rossonera al 78′ colpì la parte bassa della traversa. Il pallone rimbalzò a terra, ma non fu chiaro se dentro o fuori la linea di porta. L’arbitro Alessandro D’Agostini decise di assegnare la rete. Pareggio 1 a 1. E questo fu anche il risultato definitivo del match.

Nella sede della Rai milanese di Corso Sempione, il giovane Carlo Sassi e il collega Heron Vitaletti erano impegnati nel montaggio delle immagini del derby da poco concluso quando scattò l’intuizione geniale.

I due stavano mandando avanti e indietro le immagini per capire se il gol di Rivera fosse valido o meno. Sassi si rese conto che il pallone, nel rimbalzare, sollevò un po’ di polvere bianca, vale a dire il gesso della linea di porta. Quella fu la prova che sancì che la palla non aveva varcato completamente la riga. La rete sarebbe stata da annullare.

Il dettaglio dello sbuffo di gesso che si alza dal terreno venne trasmesso in tv a rallentatore. Nacque così la “moviola”.

Sassi: “Moviola? La responsabilità è di Rivera”

“La nascita della “moviola” non è responsabilità mia, ma di Rivera. Con quel gol…”, amava dire Sassi quando rispondeva alla domanda sulla paternità della “moviola”.

Dopo gli anni trascorsi alla Domenica Sportiva, dal 1991 Sassi fu al timone, insieme a Sandro Ciotti, della trasmissione “Quasi Gol”. Inoltre, dal 1993 affiancò Fabio Fazio a “Quelli che il calcio”.

L’omaggio della Rai

Domenica mattina, attraverso un comunicato, la Rai ha reso omaggio al giornalista sportivo.

“Pioniere dell’uso della “moviola” – recita la nota di Viale Mazzini -, introdotta nel 1967, ha cambiato il modo di raccontare il calcio e lo sport in televisione. Con rigore e passione ha accompagnato per decenni i telespettatori, lasciando un segno indelebile nella storia del giornalismo sportivo italiano”.