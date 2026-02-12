Morto Carmelo Alfonso volto Rai di 90° Minuto e giornalista della Gazzetta dello Sport, aveva 92 anni

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Carmelo Alfonso, volto Rai di 90° Minuto nonché giornalista della Gazzetta dello Sport, è morto all’età di 92 anni. Nato ad Alghero il 27 dicembre 1933, per decenni è stato anche una figura storica dell’Ussi, l’Unione stampa sportiva italiana, ricoprendo anche il ruolo di presidente dell’Ussi Sardegna, consigliere nazionale e vice presidente nazionale.

Addio a Carmelo Alfonso, morto a 92 anni

Come reso noto da La Nuova Sardegna, Alfonso è deceduto a Cagliari.

Chi era Carmelo Alfonso

Carmelo Alfonso è nato ad Alghero nel 1933. Fin da giovane ha lavorato a Cagliari, dove ha iniziato l’attività giornalistica all’Unione Sarda.

Alfonso è stato caposervizio dello sport in Rai e corrispondente della Gazzetta dello Sport. Per la “rosea” è stato il primo a intervistare l’allora “sconosciuto” Gigi Riva nel 1963 al suo arrivo a Cagliari.

Per decenni è stato presidente dell’Ussi Sardegna, consigliere nazionale e vice presidente nazionale.

Tra le sue grandi passioni, oltre al calcio, c’era il pugilato. Carmelo Alfonso ha anche pubblicato il libro “Mussiaddu” (morsicalo), in cui ha raccontato fatti e curiosità della storia del pugilato sardo.

