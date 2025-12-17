Morto Carmine Lo Sapio sindaco di Pompei, si era appena preso una pausa per un "momento delicato"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Il sindaco di Pompei Carmine Lo Sapio è morto all’età di 72 anni. Era malato da tempo e nella giornata di martedì 16 dicembre, in una nota, aveva annunciato di lasciare temporaneamente la guida del Comune vesuviano alla vicesindaca a causa di “un momento molto delicato della propria vita”.

Quando si terranno i funerali di Carmine Lo Sapio

Sono già apparsi i manifesti funebri che annunciano la data scelta per i funerali, in programma giovedì 18 dicembre alle ore 10 nel Santuario della Beata Vergine del Santo Rosario di Pompei.

Nella Casa Comunale di Pompei, a partire dalle ore 14 di mercoledì, è stata allestita la camera ardente.

Il messaggio di Carmine Lo Sapio sul “momento delicato”

Nella gionata di martedì 16 dicembre, sui canali social di Carmine Lo Sapio e del Comune di Pompei era comparsa una nota firmata dal primo cittadino vesuviano, in cui annunciava: “Mancherò per un po’ di tempo. Sto attraversando un momento molto delicato della mia vita che, grazie anche alla vostra forza, supererò. Per questo ho affidato la guida della Città nelle mani del mio Vicesindaco, la dottoressa Andreina Esposito, stimata e amata professionista, soprattutto dai bambini”.

Carmine Lo Sapio aveva aggiunto: “Sono certo che saprà guidare, in questa mia momentanea assenza, la nostra amata città, supportata da tutti i consiglieri comunali, da tutti i dirigenti, funzionari e dipendenti”.

In un altro passaggio della dichiarazione del sindaco si legge: “Abbiamo agito sempre con onestà, mettendo il bene comune al di sopra di ogni interesse. Ho speso ogni energia per rendere la nostra Pompei un posto migliore, ma il lavoro non finisce mai. La mia politica è l’arte di prendersi cura degli altri. Continueremo, insieme, a prenderci cura della nostra Città. Grazie a tutti i cittadini per la fiducia, per il sostegno e, anche, per le critiche, che mi hanno aiutato a crescere”.

Come riportato da ANSA, Carmine Lo Sapio era malato da tempo.

Il saluto del Parco archeologico di Pompei a Lo Sapio

Sulla pagina Facebook del Parco archeologico di Pompei è apparsa una nota di cordoglio per il sindaco Carmine Lo Sapio appena deceduto.

Il direttore del Parco di Pompei Gabriel Zuchtriegel ha definito Lo Sapio “l’instancabile architetto di una nuova sinergia tra Comune e Parco archeologico che ha portato a risultati eccellenti, tra cui la rassegna estiva di concerti, il progetto di illuminazione notturna del Parco attualmente in corso, la collaborazione con le scuole e le associazioni, e tante altre cose”.

“Sempre pronto al dialogo e al confronto, ci lascia il ricordo della sua umanità e della sua visione di ‘abbattimento delle barriere’ in tutti i sensi, che spero continuerà a ispirare chi lavora per il bene di questa comunità”, si legge ancora nella nota. “Lo ricorderò così, felice e orgoglioso dei giovani della sua terra“, ha aggiunto Zuchtriegel.