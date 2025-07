Morto Celso Valli produttore di Mina, Gianni Morandi e di "Sally" di Vasco Rossi: il ricordo, aveva 75 anni

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Il mondo della musica dice addio a Celso Valli, arrangiatore e produttore di tanti indimenticabili successi della canzone italiana. Il musicista, morto a 75 anni, ha lavorato con alcuni dei più grandi artisti nostrani, da Claudio Baglioni a Eros Ramazzotti, da Mina a Gianni Morandi, fino ad Andrea Bocelli.

Il ricordo

A diffondere la notizia è stato Eros Ramazzotti, tra i primi a dedicare un messaggio al produttore con una storia su Instagram: “Celso. Mi mancherai maestro”, ha scritto il cantante.

Tra coloro che sui social hanno ricordato il compositore anche Francesco Renga:

“Maestro… amico, buon viaggio. Mancherai, non solo a me… la Musica ti piange”

Chi era Celso Valli

Nato a Bologna il 14 maggio del 1950, Valli entrò a soli 15 anni al Conservatorio Giovanni Battista Martini.

Fece il suo debutto nella musica come tastierista del gruppo rock progressivo Ping Pong, ottenendo anche la notorietà con il brano scritto da Roberto Vecchioni Caro Guida, prima di iniziare il percorso da arrangiatore e produttore discografico.

I successi: da Gianni Morandi a Mina

Alla fine degli anni ’70 lavora insieme a Mango e nel 1978 produce Ricominciamo di Adriano Pappalardo.

La sua carriera decolla negli anni ’80, con la collaborazione con Gianni Morandi sul singolo Canzoni stonate, la realizzazione di tre album con Mina (Italiana, 25 e Catene), oltre alla produzione di tantissimi altri successi dell’epoca: Nell’aria di Marcella Bella (1983), Self control di Raf (1984), Ti sento dei Matia Bazar (1985), 051/222525 di Fabio Concato (1989), Quello che le donne non dicono di Fiorella Mannoia (1987) e i dischi Canzoni di Mogol Battisti del Coro degli Angeli (1982), Nove di Ivan Graziani (1984) e Salamandra di Miguel Bosé.

Insieme a Claudio Baglioni realizzò gli album La vita è adesso (1985) e Oltre (1990), in mezzo la vittoria del Festival di Sanremo del 1984 con Terra Promessa di Eros Ramazzotti, con cui iniziò un lungo sodalizio per la produzione di quasi tutti i grandi successi del cantatore romano: Adesso tu, Una storia importante, Musica è, Se bastasse una canzone, Cose della vita, Più bella cosa, Un’emozione per sempre…

Valli vinse nuovamente Sanremo nel 1994 con Il mare calmo della sera di Andrea Bocelli, prima di iniziare anche con lui una collaborazione andata avanti per anni.

Il produttore bolognese lavorò anche con Vasco Rossi per alcune delle sua canzoni più amata, come Guarda dove vai, Senza parole, Sally, Marea, e con tanti altri grandi artisti italiani da Giorgia a Laura Pausini, da Renato Zero a Jovanotti.

Durante la sua lunga carriera ha vinto numerosi premi, diversi dischi d’oro, di platino, e anche il Latin Grammy Award per la sua collaborazione nell’album Primavera Anticipada di Laura Pausini.

Nel 2006 riceve il Leone d’oro alla carriera e nel 2011 il disco di diamante ottenuto con Vasco Rossi per l’album Vivere o niente.