Morto Cesare Nosiglia arcivescovo degli ultimi di Torino, una vita spesa per i giovani e per la Sindone

Cesare Nosiglia, arcivescovo di Torino dal 2010 al 2022, è morto a 80 anni all’Hospice Cottolengo di Chieri. Figura vicina agli “ultimi”, ai giovani e ai lavoratori, un altro campo di forte impegno per Nosiglia ha riguardato la Sindone. I suoi funerali si terranno venerdì 29 agosto nel Duomo di Torino.

Morto Cesare Nosiglia, ex arcivescovo di Torino

L’ex arcivescovo di Torino Cesare Nosiglia è morto a 80 anni alle ore 2,15 di mercoledì 27 agosto all’Hospice Cottolengo di Chieri, dove era stato trasferito pochi giorni fa dall’Ospedale Gradenigo di Torino. A rendere noto il decesso sono state le diocesi di Torino e di Susa.

Nosiglia era affetto da una malattia respiratoria, “vissuta nel riserbo per suo forte e determinato desiderio”.

Quando si terranno i funerali di Cesare Nosiglia

I funerali di Cesare Nosiglia verranno celebrati dal cardinale Roberto Repole (attuale arcivescovo di Torino) alle ore 15,30 di venerdì 29 agosto, nel Duomo di Torino.

La veglia funebre, sempre presieduta dal cardinale Repole, è invece prevista giovedì 28 agosto alle 21 presso il Santuario della Consolata, dove verrà anche allestita la camera ardente dalle 15,30 di mercoledì 27 agosto.

Chi era Cesare Nosiglia

Cesare Nosiglia è stato arcivescovo di Torino dal 2010 al 2022.

Il cardinale Repole lo ha ricordato per “lo stile del suo servizio alla Chiesa e alla Città, uno stile instancabile”. L’attuale arcivescovo di Torino ha anche sottolineato “il suo desiderio di stare a fianco dei poveri e dei carcerati, dei migranti, dei lavoratori delle tante aziende in crisi”. Nosiglia, ha aggiunto ancora Repole, “ha cercato di scuotere le coscienze e di mobilitare la solidarietà”.

Nel 2000, Nosiglia è stato al vertice del Comitato che ha organizzato il grande raduno per il Giubileo dei Giovani a Tor Vergata.

Agli “ultimi” ha sempre riservato grande attenzione, fino a dedicare loro nel 2012 una Lettera pastorale.

Di Nosiglia si ricorderà anche il forte impegno sul tema della Sindone: con l’ostensione pubblica e generale del 2015 la Sindone è stata collegata a un’azione pastorale corale, con la visita di due giorni di Papa Francesco a Torino. Bergoglio, dopo aver salutato la Sindone in Duomo, si era recato nei luoghi dei suoi antenati italiani.