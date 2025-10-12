Morto Cesare Paciotti, il re della scarpa aveva 67 anni: il pugnale simbolo del brand e il mito del Made Italy

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

È morto a 67 anni l’imprenditore e stilista Cesare Paciotti, uno dei simboli più riconoscibili del Made in Italy nel mondo. Fondatore dell’omonimo marchio, conosciuto per il celebre pugnale argentato impresso sulle calzature, Paciotti è stato colto da un malore improvviso il 12 ottobre nella sua abitazione di Civitanova Alta.

Come ricorda il Corriere della Sera, Cesare Paciotti era figlio d’arte. I genitori, Giuseppe e Cecilia Paciotti, avevano fondato nel 1948 un piccolo laboratorio artigianale, specializzato in scarpe classiche fatte a mano, con il marchio Paris.

Da quell’esperienza nacque una passione che Cesare respirò sin da bambino. Nel 1980, insieme alla sorella Paola, decise di fondare la Paciotti S.p.A., firmando la prima collezione con il suo nome.

Getty Images

Cesare Paciotti aveva 67 anni

La combinazione tra la visione creativa di Cesare e la gestione precisa di Paola rese il marchio un successo immediato.

La qualità delle calzature Paciotti attirò maison prestigiose come Gianni Versace, Romeo Gigli e Dolce & Gabbana, che gli affidarono la produzione delle proprie linee.

In pochi anni, l’azienda marchigiana si trasformò in un riferimento internazionale del lusso.

Il simbolo del pugnale

Nel 1990, Cesare Paciotti rivoluzionò il concetto di femminilità nella moda, creando la donna Paciotti: sensuale, decisa, elegante.

Introdusse il tacco stiletto, affilato come una lama, e il pugnale come simbolo di identità e coraggio.

Quel logo divenne l’icona del brand, il segno di un’eleganza provocatoria e rock.

Le sue creazioni conquistarono le celebrità internazionali: da Beyoncé a Kim Kardashian, da Paris Hilton a Anne Hathaway, le star di Hollywood calzarono i modelli Paciotti nei red carpet più importanti.

In breve tempo il marchio si espanse nel mondo degli accessori, delle borse e dei gioielli, mantenendo sempre al centro il legame con la manifattura italiana.

L’espansione del brand e il rilancio dopo la crisi

Dopo gli anni di espansione globale, l’azienda attraversò momenti complessi, legati alla crisi del settore e alle sfide della distribuzione internazionale.

Negli ultimi anni il testimone era passato al nipote Marco Calcinaro, che aveva intrapreso un piano di rilancio ispirato ai modelli identitari del fondatore.

Online e sui mercati esteri, le creazioni storiche di Cesare Paciotti sono tornate ricercatissime dalle nuove generazioni.

“Il pugnale, simbolo del brand – si legge in una nota diffusa dalla famiglia – resterà per sempre una dichiarazione di identità e coraggio. Cesare sarà ricordato per il suo stile seducente e la sua straordinaria generosità umana“.