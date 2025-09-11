Morto Charlie Kirk, i video dell'omicidio sui social: il killer avrebbe sparato dal tetto dell'Università

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Charlie Kirk è stato ucciso all’Università dello Utah durante un suo intervento pubblico. L’autore dell’omicidio avrebbe sparato dal tetto dell’ateneo, colpendo fatalmente al collo il podcaster e influencer Maga, considerato uno degli alfieri di Donald Trump. Lo stesso presidente Usa ha definito “responsabile” la “sinistra radicale” in un video postato su Truth. Ma sui social hanno già fatto il giro altre immagini: quelle del momento in cui Kirk si accascia, dopo lo sparo. E quello che ritrarrebbe il presunto killer, accovacciato su un tetto da cui sarebbe partito il colpo.

I video sui social

Sui social sono stati caricati diversi video. In uno pubblicato da uno dei partecipanti si vede la folla nel panico dopo lo sparo, con Kirk che si ritrae sulla sedia e si porta le mani al collo.

Un altro video più significativo, ripreso sempre da uno dei presenti pochi istanti prima del colpo, mostra una figura che si abbassa mentre corre sul tetto del Losee Center, un edificio proprio di fronte a dove era seduto Kirk quando è stato ucciso.

Cosa sappiamo sull’omicidio di Charlie Kirk

Ecco cosa è stato ricostruito sino a qui:

quando Kirk è stato colpito, stava rispondendo a una domanda legata proprio alle stragi : è stato trasportato “con un mezzo privato” al Timpanogos Regional Hospital, dove è morto

: è stato trasportato “con un mezzo privato” al Timpanogos Regional Hospital, dove è morto secondo il Dipartimento di Pubblica Sicurezza dello Utah, che sta conducendo le indagini insieme all’FBI, l’assassino avrebbe sparato una volta da un tetto vicino in un “attacco mirato”

da un vicino in un “attacco mirato” il singolo colpo dimostra che “la persona non è nuova alle sparatorie” e che “ sapeva esattamente cosa fare , non si tratta di un dilettante”

, non si tratta di un dilettante” due persone considerate sospette sono state successivamente rilasciate dopo un interrogatorio

considerate sospette sono state successivamente dopo un interrogatorio si ritiene il killer abbia agito da solo

Chi era Charlie Kirk

Charlie Kirk è morto a 31 anni: originario dell’Illinois, ha sposato Erika Frantzve nel 2021. Era padre di due figli piccoli.

Era un attivista e aveva co-fondato nel 2012, a soli 18 anni, Turning Point USA, organizzazione nata per sostenere e diffondere idee di stampo conservatore nelle scuole e nelle università degli Stati Uniti d’America.

L’evento nello Utah faceva parte di un tour in varie città: si recava spesso nei campus universitari, parlando e rispondendo alle domande del pubblico in scambi che spesso davano vita a video virali.