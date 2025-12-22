Morto Chris Rea icona del rock-blues britannico cantante di Driving Home for Christmas e Josephine, era malato

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Chris Rea morto a 74 anni

Christopher Anton Rea, il cantante e chitarrista britannico noto in tutto il mondo per “Driving Home for Christmas”, è morto all’età di 74 anni lunedì 22 dicembre dopo una breve malattia, secondo l’annuncio diffuso dalla sua famiglia.

Nato a Middlesbrough il 4 marzo 1951, figlio di un padre italiano e di una madre irlandese, Rea era uno di sette fratelli. Il cantautore è deceduto serenamente in ospedale. Era sposato da oltre trent’anni con Joan Lesley, con la quale aveva due figlie.

Cresciuto lavorando anche nei chioschi di gelato del padre, si avvicinò alla chitarra da adulto, iniziando a suonare a 20 anni e facendo esperienza con band locali prima di intraprendere la carriera da solista.

I successi indimenticabili

Il primo successo internazionale di Rea arrivò nel 1978 con “Fool (If you think it’s over)”, che ottenne una nomination al Grammy e aprì per lui le porte del mercato statunitense.

Rapidamente, il cantautore riuscì a diventare uno dei cantautori britannici più apprezzati degli anni ’80, con brani come “Let’s dance”, “I can hear your heartbeat”, “Josephine” e “On the beach”.

La carriera di Rea raggiunse alti livelli anche con gli album “The road to hell” (1989) e Auberge (1991), entrambi al primo posto delle classifiche britanniche, e con una produzione vastissima che comprende oltre 25 album in studio e più di 40 milioni di dischi venduti globalmente.

Il classico di Natale

Probabilmente il suo brano più celebre resta però “Driving home for Christmas”, scritto nel 1986 e ispirato a un viaggio di ritorno a casa in inverno. La canzone è diventata nel tempo uno dei classici natalizi più amati e trasmessi ogni dicembre in tutto il mondo, entrando regolarmente in classifica e comparendo in spot commerciali festivi.

Oltre alla musica, Rea amava la guida e le corse automobilistiche: partecipò anche al campionato British Touring Car Championship negli anni ’90.

Nonostante serie difficoltà di salute nel corso degli anni, tra cui la diagnosi di cancro al pancreas e un ictus nel 2016, ha continuato a registrare album e a esibirsi fino ai tempi recenti.