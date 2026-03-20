Morto Chuck Norris attore di Walker Texas Ranger, l'annuncio della famiglia dopo la notizia del ricovero

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

La notizia che nessun fan vorrebbe mai leggere è arrivata: è morto all’età di 86 anni l’attore Chuck Norris, protagonista di numerosi film d’azione e della popolare serie tv Walker Texas Ranger. La notizia è stata data dai suoi familiari, senza fornire altri dettagli. Appena ieri l’attore era stato ricoverato in ospedale alle Hawaii.

Morto Chuck Norris

Addio a Chuck Norris, la leggenda dei film d’azione di Hollywood è morto all’età di 86 anni.

A darne notizia nella giornata di oggi, venerdì 20 marzo, sono stati i familiari con un lungo post sulle pagine social dell’attore.

ANSA

Norris si è spento nella mattinata di ieri, 19 marzo, dopo un ricovero d’urgenza all’ospedale alle Hawaii, per cause non specificate.

Il messaggio della famiglia

“È con grande dolore che la nostra famiglia deve comunicare l’improvvisa scomparsa del nostro amato Chuck Norris, avvenuta ieri mattina”, scrivono i familiari sulla pagina Instagram dell’attore.

“Pur desiderando mantenere il riserbo sulle circostanze, sappiate che era circondato dalla sua famiglia ed era sereno“.

“Per il mondo – si legge nel messaggio – era un artista delle arti marziali, un attore e un simbolo di forza. Per noi era un marito devoto, un padre e un nonno amorevole, un fratello straordinario e il cuore della nostra famiglia“.

La carriera, dai film d’azione a Walker Texas Ranger

Ex campione di arti marziali, Chuck Norris è noto per essere stato protagonista delle popolare serie tv Walker Texas Ranger e di tanti film d’azione degli anni Settanta e Ottanta.

Nato a Ryan in Oklahoma il 10 marzo 1940, Carlos Ray Norris, noto come Chuck, iniziò relativamente tardi la carriera da attore.

A 18 anni entrò a far parte dell’aviazione militare statunitense e venne mandato nella base di Osan, in Corea del Sud. Fu qui che si avvicinò al mondo delle arti marziali, iniziando a praticare tangsudo.

Tornato negli Stati Uniti, nei primi anni Sessanta lasciò l’aviazione, dedicandosi alle arti marziali: diventò cintura nera di karate, judo, jiu-jitsu e creò una sua disciplina, il chun kuk do.

Si avvicinò al cinema grazie a Bruce Lee, che conobbe durante una competizione di arti marziali. Il suo primo ruolo di rilievo fu appunto al fianco di Lee nel film L’urlo di Chen terrorizza anche l’occidente del 1972.

Negli anni successivi recitò in numerosi film d’azione di successo, come Una magnum per McQuade (1983), Rombo di Tuono (1984) e Delta Force (1986).

Fu poi protagonista della serie tv Walker Texas Ranger, andata in onda dal 1993 al 2001, che lo rese famoso in tutto il mondo.

Norris divenne protagonista di numerosi meme per via della sua immagine da duro indistruttibile, su cui anche lui giocava e scherzava spesso.

“Io non invecchio. Io salgo di livello”, aveva scritto sui social pochi giorni fa, nel giorno del suo 86esimo compleanno.