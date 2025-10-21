Morto Claudio Fico, giornalista vicedirettore vicario del Tg5: la lunga malattia e il decesso nella notte

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Lutto nel giornalismo italiano, è morto nella notte Claudio Fico, vicedirettore vicario del Tg5. Aveva 63 anni ed era malato da tempo. Giornalista di lungo corso, aveva iniziato la sua carriera televisiva in Rai, prima al Tgr per poi passare al Tg2 e al Tg1. Stretto collaboratore di Clemente Mimun, lo aveva seguito nel passaggio a Mediaset e al Tg5.

È morto nella notte tra lunedì 20 e martedì 21 ottobre il giornalista Claudio Fico, vicedirettore vicario del Tg5.

A darne annuncio il direttore del telegiornale di Mediaset, Clemente Mimun.

Claudio Fico si è spento dopo una lunga malattia, aveva 63 anni.

Il messaggio di Clemente Mimun

“Un gravissimo lutto ha colpito il Tg5”. Così il direttore del telegiornale di Canale 5 Clemente Mimun annuncia su X la morte di Claudio Fico, suo collega e amico da tanti anni.

“Si è spento stanotte Claudio Fico, vicedirettore vicario del nostro telegiornale. Un professionista straordinario, un uomo di grandi qualità umane, un mio amico vero da più di 30 anni”.

“Alla sua famiglia l’abbraccio mio e del Tg5”, conclude Mimun.

Chi era Claudio Fico

Originario di Napoli, Claudio Fico era da tempo vicedirettore vicario e responsabile degli speciali del Tg5.

Aveva iniziato la sua carriera da giornalista televisivo in Rai, dopo aver vinto un concorso.

Era stato caporedattore al Tgr per poi passare prima al Tg2 e poi al Tg1.

Quindi il passaggio a Mediaset al Tg5, chiamato dal direttore Clemente Mimun.