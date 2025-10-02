Morto Claudio Lombardi ex ingegnere Ferrari e papà della Lancia Delta S4 col passato in politica

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

È morto a 83 anni Claudio Lombardi, ingegnere, dirigente sportivo e politico alessandrino, figura di primo piano del motorsport internazionale e della sua città. Lombardi è stato un uomo di motori e di impegno civico e il suo nome resta legato a pagine importanti della storia della Lancia e della Ferrari. Ma sarà ricordato anche per le battaglie ambientali portate avanti.

Nato a Spinetta Marengo nel 1942, laureato in Ingegneria meccanica a Bologna, Claudio Lombardi entrò giovanissimo nel gruppo Fiat per dedicarsi alla ricerca motoristica.

Dopo le prime esperienze con Aprilia, il salto nel mondo delle corse arrivò negli Anni Settanta, quando Cesare Fiorio lo volle alla Lancia.

La Lancia Delta S4 nell’allestimento Martini Racing

Da lì iniziò un’avventura che lo rese protagonista assoluto del Mondiale Rally: fu tra gli artefici della leggendaria Lancia Delta S4 e di quel propulsore Triflux brevettato nel 1986 che rivoluzionò la concezione della sovralimentazione.

Negli Anni Ottanta Claudio Lombardi guidò il reparto corse di Lancia, vincendo con piloti come Miki Biasion, Juha Kankkunen e Didier Auriol, prima di approdare in Ferrari.

A Maranello, dapprima a capo del reparto motori, ebbe un ruolo cruciale nel delicato passaggio di consegne seguito all’uscita di Fiorio: per un periodo fu anche direttore sportivo della Scuderia, prima di tornare al settore tecnico.

Conclusa l’esperienza in Formula 1 nel 1994, si dedicò alle Gran Turismo del Cavallino e poi alla sfida delle due ruote: con Aprilia contribuì allo sviluppo della Rsv 1.000 e della RSV4, moto che avrebbero portato Max Biaggi e Sylvain Guintoli a trionfare in Superbike.

Claudio Lombardi in politica

La sua competenza non restò confinata ai circuiti. Lombardi fu anche un uomo delle istituzioni, esponente del centrosinistra locale: consigliere comunale e provinciale, assessore all’Ambiente ad Alessandria tra il 2012 e il 2017, rimase sempre vicino alle battaglie ecologiste del territorio.

Esprimendogli “profonda gratitudine”, il Comitato Stop Solvay lo ha ricordato come “compagno di tante battaglie e voce lucida e instancabile nella difesa del nostro territorio” nonché “membro attivo” che ha messo “al servizio della collettività la sua straordinaria competenza”.

Pacato nei modi, appassionato nel lavoro, Lombardi era un uomo di progettazione e di visione, più incline a lavorare dietro le quinte che sotto i riflettori.

Il funerale di Claudio Lombardi

Il rosario per Claudio Lombardi verrà celebrato venerdì 3 ottobre alle 19:00 ad Alessandria, nella parrocchia della frazione Spinetta Marengo. I funerali si terranno sabato 4 ottobre alle 10:00.