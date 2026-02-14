Morto Claudio Sterpin, amico di Liliana Resinovich che non credeva al suicidio: cosa succede ora alle indagini

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

È morto Claudio Sterpin, amico di Liliana Resinovich e da sempre contrario all’ipotesi del suicidio della donna, ritrovata senza vita il 5 gennaio 2022 a Trieste. La sua prematura scomparsa non dovrebbe intaccare le indagini: la sua testimonianza, infatti, era già stata raccolta e cristallizzata dagli inquirenti.

È morto a 86 anni Claudio Sterpin, amico e amante di Liliana Resinovich. Era stato l’ultimo a sentirla al telefono prima che di lei si perdessero le tracce fino al ritrovamento del suo cadavere. Come ribadito più volte dall’uomo, i due avevano una relazione ed erano in procinto di andare a convivere.

Sterpin era un ex maratoneta e autista di bus ed era molto noto in città, ancor prima di venire coinvolto nel fatto di cronaca nera. Si è spento in seguito a delle complicanze. Era ricoverato da giorni all’Ospedale Cattinara di Trieste prima che le sue condizioni peggiorassero e lo portassero a spirare nella giornata del 14 febbraio.

La scomparsa e come cambiano le indagini

A dare notizia della sua morte è stata la trasmissione Quarto Grado, dove era stato più volte ospite per spiegare la sua posizione e cercare di fare luce su quello che è noto come caso Resinovich. Il funerale di Claudio Sterpin si terrà nella prossima settimana.

Di lui, a Quotidiano.net, ha parlato il suo avvocato Giuseppe Squitieri. “Si è sempre battuto per la verità. E questa verità dovrà uscire lo stesso, su questo non deroghiamo. Ha sempre fornito un racconto lineare, sempre alla ricerca della verità, il suo ruolo è sempre stato chiarissimo”, ha detto.

Come detto, le indagini potranno proseguire anche dopo la sua scomparsa. La testimonianza di Scarpin era stata cristallizzata nell’estate 2025 dagli inquirenti che avevano deciso di farlo, in virtù dell’età avanzata dell’uomo. Non si sa ancora cosa abbia raccontato agli investigatori, poiché le indagini sono in corso, ma è immaginabile abbia ribadito quello che, a più riprese, aveva dichiarato in tv.

Il caso Resinovich

Per la morte di Liliana Resinovich è indagato per omicidio il marito Sebastiano Visintin. In un primo momento, l’ipotesi principale era quella del suicidio. Dopo nuove indagini e nuove consulenze però gli inquirenti hanno ribaltato tutto e ora ipotizzano un delitto che sarebbe stato commesso la mattina stessa della scomparsa della donna, ossia il 14 dicembre 2021.

Quella mattina, alle 8:12, Claudio Sterpin aveva inviato il suo ultimo messaggio alla donna con un messaggio in codice, uno dei tanti che i due si scambiavano. “Ciao amore mio, buongiorno”, era questo il significato del suo testo cui però Liliana non rispose. La cosa fece insospettire Sterpin che quindi ne denunciò la scomparsa.

Di recente Sterpin aveva preannunciato un esposto perché si approfondisse l’operato della Procura che ha svolto le prime indagini sulla morte di Lilly, rea di aver commesso “errori grossolani”. Come spiegato dall’avvocato Squitieri, il prossimo 9 marzo verranno depositate le prove genetiche da parte dei periti mentre l’incidente probatorio si dovrebbe svolgere il 30 marzo, fatte salve nuove proroghe.

Chi era Sterpin

Come detto, Claudio Sterpin – morto nella giornata di sabato 14 febbraio a 86 anni – era un volto molto conosciuto a Trieste. Ogni Capodanno i suoi tuffi in mare erano diventati celebri in zona.

Era un ex maratoneta – veniva soprannominato l’“Abebe Bikila triestino” – e aveva anche vinto delle gare a livello internazionale. Era stato un bersagliere prima di fare per 40 anni il lavoro di autista di bus. Nonostante l’età avanzata, ha continuato a fare sport anche in vecchiaia.

Proprio nel contesto sportivo aveva conosciuto Resinovich con cui aveva avuto un flirt in gioventù, poi ripreso anni dopo.