Morto Claudio Sterpin amico di Liliana Resinovich e ultimo a sentirla in vita, non ha mai creduto al suicidio

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

È morto Claudio Sterpin, l’uomo legato a Liliana Resinovich e ultimo a sentirla al telefono quando era ancora in vita prima di essere ritrovata morta il 5 gennaio 2022 in un boschetto a Trieste. Ex maratoneta e autista di bus, Sterpin aveva 86 anni. Ha sempre sostenuto di avere una relazione con Liliana Resinovich e che sarebbe andato a convivere con lei se non fosse accaduta la tragedia.

Di cosa è morto Claudio Sterpin

A dare notizia della scomparsa di Sterpin è stata la trasmissione Quarto Grado, che più volte lo ha ospitato e intervistato per le sue posizioni e rivelazioni sul caso Resinovich.

L’uomo era ricoverato da giorni all’Ospedale Cattinara di Trieste, ma le sue condizioni si sono aggravate nelle ultime ore fino al decesso.

Nei giorni scorsi Sterpin si era detto pronto a un esposto affinché si approfondisse l’operato della Procura che ha svolto le prime indagini sulla morte di Lilly, in riferimento alle quali ha parlato di “errori grossolani”.

Ex maratoneta e amico di Lilly, chi era Claudio Sterpin

La vita di Claudio Sterpin è stata ricca di esperienze. Al di là della fama mediatica per il caso Resinovich, a Trieste era molto conosciuto e apprezzato. Celebri i suoi tuffi in mare nel giorno di Capodanno.

Ex maratoneta vincitore anche di gare a livello internazionale, ha corso per oltre 200mila chilometri nel corso della sua carriera sportiva.

Andava molto fiero anche della sua esperienza da bersagliere, come era solito ribadire anche davanti alle telecamere: “Bersaglieri una volta, bersaglieri per sempre”.

Sterpin svolse inoltre per ben 40 anni il lavoro di autista di bus e per questo conosceva a menadito Trieste, inclusa la zona in cui fu trovato il corpo di Liliana Resinovich.

Lui la chiamava “Lilly” e non si è mai arreso alla definizione del caso dell’amata come “suicidio”. Scontrandosi anche col marito della vittima Sebastiano Visintin, unico indagato per la morte della donna.

L’ultimo messaggio di Sterpin a Liliana Resinovich il giorno della scomparsa

Il 14 dicembre 2021, il giorno della scomparsa di Liliana Resinovich, alle 8:12 Claudio Sterpin invia il suo ultimo messaggio alla donna, cifrandolo in un codice che comprendevano solo loro due.

“Cambg”, vale a dire “ciao amore mio, buongiorno”. Un saluto affettuoso a cui Lilly però non rispose mai. Come pure alle chiamate fatte qualche giorno dopo, il 19 dicembre 2021, quando di Liliana non si avevano già più notizie da quasi una settimana.

Si scoprì poi che la donna aveva anche scritto una lettera all’amato Claudio, dal finale apparentemente premonitore. “Quando non mi vedrai, quando non ci sarò più, tu cercami… cercami nei tuoi ricordi… io ci sarò”.