Morto Claudio Sterpin, per Sebastiano Visintin "porta via con sé i segreti" sul caso Liliana Resinovich

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Sebastiano Visintin ha parlato della morte di Claudio Sterpin, avvenuta sabato 14 febbraio. Il marito della compianta Liliana Resinovich si è detto rammaricato che l’ex maratoneta sia scomparso, portando “via con sé i segreti”, e che i due non siano riusciti a parlare di quanto accaduto alla donna che era moglie del primo e amante del secondo.

Morte di Claudio Sterpin, parla Sebastiano Visintin

Dopo la morte di Claudio Sterpin – scomparso a 86 anni nella mattinata di sabato 14 febbraio – è tornato a parlare Sebastiano Visintin, marito di Liliana Resinovich e unico indagato per il suo omicidio.

Lo ha fatto in un’intervista esclusiva concessa a La Vita In Diretta su Rai Uno. Qui, incalzato dalla cronista del programma Rai, ha spiegato di essere dispiaciuto del fatto che non potrà avere con Sterpin quel confronto da lui sempre auspicato e che potesse far luce sul rapporto tra l’uomo di recente defunto e sua moglie, scomparsa nel 2022.

L’intervista e la natura della relazione tra i due

“Purtroppo, il signor Sterpin avrà dei segreti che si porterà sempre con sé”, inizia così l’intervista di Visintin. “A me dispiace che lui se ne sia andato portandosi dietro i suoi segreti. Ho tentato tantissime volte di dargli la mano, di dirgli ci vediamo, ne parliamo, vediamo di capire insieme cosa può essere successo, cercare di capire. Lui sapeva forse qualcosa che io non so. Purtroppo, non è stato possibile e se n’è andato portandosi dietro queste cose che sarebbero state importanti per me”, aggiunge.

Il marito di Liliana spiega di aver avuto notizie delle condizioni di Sterpin che peggioravano con il passare del tempo. “È da parecchio che si sapeva che non stava bene, che era in ospedale, che stava molto male. Poi è venuta fuori la notizia che è scomparso”, dice, prima di ammettere che, forse, stava iniziando a cambiare idea.

Per Visintin, infatti, quella tra Resinovich e l’ex atleta non era altro che un’amicizia, a differenza di quanto raccontato da quest’ultimo che aveva spiegato come i due fossero in realtà una coppia e fossero in procinto di andare a convivere. “Non avevo mai creduto nella loro storia? A un certo punto uno si fa delle domande. Evidentemente forse di qualcosa non mi ero accorto o non avevo capito certe cose. Probabilmente una parte di verità c’è, una parte di Liliana che non conosco”, afferma Visintin.

Le ultime sul caso Liliana Resinovich

Nel finale del suo intervento, il marito di Liliana Resinovich ribadisce di sperare che la verità su quanto successo possa venire fuori e regala un ultimo elogio per Claudio Sterpin di cui dice di aver sempre invidiato la capacità di esprimersi.

Non si tratta, tra l’altro, della prima volta che Visintin si esprime su e dopo la morte dell’ex maratoneta. In una recente intervista a Il Piccolo, aveva aggiunto di essere dispiaciuto per la sua scomparsa in quanto lo conosceva da tanto e aveva anche spiegato il loro incontro televisivo, a Quarto Grado, in cui i due si strinsero la mano.

Nella stessa intervista, aveva sottolineato come “a livello di indagini non cambierà nulla perché quello che doveva dire l’aveva già riferito“. Le indagini sul caso Resinovich, la donna trovata morta nel 2022 a Trieste, infatti proseguiranno senza intoppi poiché la testimonianza di Sterpin era già stata cristallizzata e potrà essere utilizzata in un eventuale processo. Al momento Sebastiano Visintin è l’unico indagato per l’omicidio della donna che aveva sentito proprio Claudio Sterpin, con un messaggio, prima di sparire ed essere ritrovata senza vita nel gennaio del 2022.