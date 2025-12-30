Morto Clelio Guanciale papà dell'attore Lino, comunità di Avezzano e Marsica in lutto per lo stimato dottore

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

È morto a 78 anni Clelio Guanciale, padre dell’attore Lino Guanciale e medico di base molto stimato in Abruzzo. Conosciuto per la sua umanità e professionalità, il dottore è scomparso in maniera inaspettata, lasciando profonda commozione in tutta la Marsica. I funerali sono previsti il 31 dicembre a Collelongo, paese d’origine della sua famiglia.

Lutto per Lino Guanciale

La comunità marsicana e le cronache abruzzesi annunciano con profonda commozione la morte di Clelio Guanciale, stimato medico di base e padre dell’attore Lino, scomparso improvvisamente all’età di 78 anni.

Figura nota e apprezzata tra Avezzano e Collelongo, Guanciale era noto non solo per la lunga attività professionale ma anche per la vicinanza umana ai suoi pazienti e per il rapporto di fiducia costruito negli anni.

Guanciale lascia la moglie, i figli Lino e Giorgio (quest’ultimo psicoterapeuta) e una comunità profondamente colpita da questa perdita.

Chi era Clelio Guanciale

Mercoledì 31 dicembre alle 14.30 sono la data e l’orario fissati per i funerali, organizzati nella chiesa di San Rocco a Collelongo, paese natale della famiglia di Clelio Guanciale.

Originario di Collelongo, Clelio aveva esercitato la medicina per decenni, diventando un punto di riferimento sanitario e umano per intere generazioni.

Oltre alla professione, molti lo ricordano per la sua passione giovanile per il calcio, che lo vedeva spesso protagonista nelle partite locali e come allenatore amatoriale nella Marsica.

La sua scomparsa, improvvisa secondo i primi resoconti, ha suscitato affetto e ricordi da parte di pazienti, colleghi e amici, che lo ricordano come un medico “di altri tempi”, sempre attento e disponibile.

Il rapporto con il figlio attore

Il legame tra Clelio e suo figlio Lino Guanciale è stato caratterizzato da profonda stima e rispetto. In gioventù Lino aveva superato il test di ammissione a Medicina, seguendo inizialmente la strada che lo avrebbe potuto portare a esercitare la professione del padre.

Come è noto, in seguito ha deciso invece di dedicarsi alla recitazione, iniziando gli studi universitari in Lettere e Filosofia e poi entrando all’Accademia di Arte Drammatica.

Nonostante non abbia confermato la scelta di seguire le orme paterne, Clelio ha poi sostenuto con orgoglio il figlio nella sua carriera di attore, partecipando spesso a spettacoli e manifestazioni pubbliche. Lino ha definito in più occasioni il padre come il suo più grande tifoso, sempre presente e supportivo.