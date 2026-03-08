Morto Corey Parker attore di Will & Grace e Love Boat, gli era stato diagnosticato un cancro al quarto stadio

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Lutto nel mondo dello spettacolo per la scomparsa di Corey Parker, attore e insegnante di recitazione noto per i suoi ruoli nelle serie tv Will & Grace e Love Boat. Nato e cresciuto a New York, aveva 60 anni. Tempo fa gli era stato diagnosticato un cancro al quarto stadio, scoperto in seguito a un intervento all’anca.

Morto l’attore Corey Parker

È morto all’età di 60 anni Corey Parker, attore e insegnate di recitazione statunitense.

A dare notizia del decesso, avvenuto giovedì 5 marzo 2026 a Memphis, è stata la zia al sito TMZ.

X InMemoriamX

Era malato di cancro

Corey Parker era malato di cancro: lo scorso anno gli era stato diagnosticato un tumore al quarto stadio.

L’attore l’aveva scoperto dagli esami fatti in seguito a un intervento di sostituzione dell’anca.

Per sostenere la famiglia era stata aperta una raccolta fondi sulla pagina GoFundMe, in cui lo stesso Parker dava aggiornamenti sulle sue condizioni di salute.

Inizialmente, aveva raccontato, sembrava che i farmaci stessero funzionando, ma poi le sue condizioni sono peggiorate rapidamente negli ultimi mesi.

La carriera di Corey Parker, da Love Boat a Will & Grace

Nato a New York l’8 luglio 1965, Corey Parker iniziò a recitare fin da bambino, comparendo in diversi spot pubblicitari e produzioni televisive.

Studiò recitazione alla High School of Performing Arts di Manhattan e all’Actors Studio.

La sua carriera iniziò negli anni Ottanta con numerosi ruoli in film e serie televisive.

Tra le serie più note in cui ha lavorato ci sono Love Boat: The Next Wave e Will & Grace, dove interpretava Josh, uno dei fidanzati della protagonista Grace.

Nel corso della sua carriera Parker ha recitato anche in diversi film, tra cui Nove settimane e mezzo e Venerdì 13 Parte V: Un nuovo inizio.

Negli ultimi anni si era dedicato all’insegnamento della recitazione, lavorando con numerosi giovani attori come acting coach.