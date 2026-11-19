Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

È morto Corrado Augias. Si è spento a 91 anni a Roma, la sua città natale. Subito dopo la diffusione della notizia, amici, colleghi, politici e persone che lo stimavano hanno iniziato a ricordarlo e ad esprimere parole di cordoglio. Tra questi c’è David Parenzo, il conduttore del programma di La7 L’Aria che tira. In apertura di puntata, il giornalista padovano ha salutato con commozione il collega e amico.

Morto Corrado Augias: la commozione di David Parenzo in diretta su La7

“Oggi entriamo senza la consueta sigla perché poco fa è arrivata la notizia della morte del nostro Corrado Augias”, ha esordito Parenzo non appena ha preso la linea per condurre la puntata dell’Aria che tira del 19 novembre. “Corrado Augias – ha aggiunto – ha lavorato a lungo qui a La7, con il programma straordinario che tutti voi avete imparato a conoscere e ad apprezzare: La torre di Babele“.

“Corrado Augias – ha aggiunto Parenzo – è stato, come sapete, un grande intellettuale italiano, firma di Repubblica, protagonista della Rai 3 di Angelo Guglielmi con un programma che ha fatto la storia della televisione, ossia Telefono Giallo. Ma poi è stato molte altre cose: un grande divulgatore, un grande scrittore”.

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“Tantissimi i suoi libri dedicati a temi tra i più svariati – ha sottolineato il conduttore – L’ultimo l’ha dedicato a Machiavelli e l’ha scritto con la figlia. Questo libro avrebbe dovuto presentarlo qui da noi. Ci eravamo sentiti qualche mese fa proprio per avere il piacere di ospitarlo e di raccontare questo suo ultimo lavoro. Non ce l’abbiamo fatta, purtroppo”.

“Io con Corrado Augias avevo un’amicizia particolare perché negli ultimi anni abbiamo passato alcuni pezzi nelle nostre vacanze insieme in una rassegna che abbiamo costruito d’estate. Voglio dedicargli a nome di tutta la nostra redazione questa copertina e un abbraccio alla famiglia”, ha concluso con tono commosso Parenzo, per poi lanciare un servizio commemorativo dell’amico deceduto.

Corrado Augias tra garbo e pensiero critico

Augias era nato a Roma il 26 gennaio 1935. Lungo tutta la sua carriera ha incarnato un’idea di giornalismo colto ma al contempo fortemente popolare. Si è sempre espresso con toni pacati, anche quando in tv hanno iniziato ad andare di moda le urla e le beghe. Lui non si è mai fatto influenzare da questa ‘moda’, proponendosi sempre con garbo.

La camera ardente a Roma

La camera ardente di Corrado Augias sarà allestita sabato 21 novembre nella Sala della Protomoteca in Campidoglio. L’ultimo saluto all’intellettuale potrà essere dato dalle ore 10 alle ore 18. L’ingresso in Protomoteca per il pubblico avverrà dalla scalinata del Vignola.

Nonostante abbia trascorso lunghi periodi all’estero nel corso della sua vita, Augias è sempre rimasto profondamente legato a Roma. Alla Capitale ha anche dedicato alcuni dei suoi saggi di maggior successo, ad esempio I segreti di Roma e Questa nostra Italia.

In particolare, ha sondato le contraddizioni della Città Eterna, tanto bella quanto spesso incline a essere permeata da incuria e malcostume.