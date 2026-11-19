Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Corrado Augias è morto e la notizia ha scosso tutti. La rete televisiva La7 e la sua trasmissione La Torre di Babele hanno dedicato un pensiero al giornalista e conduttore tv per rendere omaggio al suo “straordinario rigore, l’immensa cultura e l’eleganza” con cui ha “arricchito” il racconto televisivo.

L’omaggio di La7 e La Torre di Babele a Corrado Augias

Nella mattinata di giovedì 19 novembre sui profili Instagram di La7 e La Torre di Babele è apparso un toccante ricordo di Corrado Augias, morto a 91 anni.

Nel post si legge: “Ciao Corrado, grazie di tutto. La7 si stringe con profondo affetto attorno alla famiglia e a tutti coloro che hanno amato Corrado Augias, ricordandone lo straordinario rigore, l’immensa cultura e l’eleganza con cui ha arricchito il nostro racconto televisivo”.

I messaggi per Corrado Augias

Anche il direttore di La7 Andrea Salerno ha dedicato un post su Instagram a Corrado Augias: “Ciao Corrado, grazie di tutto quello che ci hai dato, insegnato. Grazie del lavoro fatto assieme. Tutta La7 si stringe a Natalia, ai tuoi cari nipoti e alle persone che ti hanno voluto bene. Ti ricorderemo come abbiamo deciso assieme”.

Lo stesso Salerno, all’agenzia ANSA, ha poi aggiunto: “Oggi ricorderemo Corrado in tutti i programmi della Rete. Lunedì, nel suo giorno storico di messa in onda, e come lui voleva, gli dedicheremo la sua ultima ‘prima serata’ con una puntata speciale che abbiamo costruito proprio insieme a lui”.

Enrico Mentana, su Facebook, ha pubblicato una foto di Corrado Augias e ha scritto: “Solo un abbraccio”.

Il messaggio di Aldo Cazzullo: “Ciao Corrado, non ci sarà più nessuno con la tua grazia, la tua cultura, la tua passione educata. Avremo uno splendido ricordo di te”.

L’addio di Corrado Augias alla Rai e l’approdo a La7

Corrado Augias è approdato a La7 a fine 2023, dopo 63 anni trascorsi in Rai. In precedenza aveva affermato: “La Rai è la mia vita, è la mia casa. Non la lascerò mai”.

In un’intervista concessa al Corriere della Sera, aveva spiegato così la sua decisione: “Nessuno mi ha cacciato, ma nessuno mi ha trattenuto. A 88 anni e mezzo devo lavorare in posti e con persone che mi piacciono. E questa Rai non mi piace“.

E poi: “Ho ceduto dopo anni al corteggiamento di Urbano Cairo e poi anche del direttore Andrea Salerno. Per il gusto della sfida”.

L’ultima puntata di La Torre di Babele

L’ultima puntata della trasmissione La Torre di Babele condotta da Corrado Augias è andata in onda lo scorso 12 ottobre.

Sul finire della puntata, parlando di Calvino e del libro “Le città invisibili” del 1972, in cui l’autore immagina un dialogo tra Marco Polo e Kublai Khan, il conduttore ha salutato i telespettatori con un’ultima riflessione sul presente: “Viviamo nel caos e parlo della situazione mondiale, che solo uno stato aperto di guerra, che vorrebbe dire la fine di tutto, potrebbe superare. Nonostante questo c’è chi coltiva ottimismo. Ma l’ottimismo, attenzione, può essere anche una dote stupida, un blando abbandonarsi alle cose sperando che vadano meglio”.

Augias ha aggiunto: “C’è un altro sentimento al quale Marco Polo a me pare alluda: ‘Bisogna avere fiducia. Quelle fioche luci lontane che, nonostante tutto, riusciamo a scorgere, sono quelle alle quali dobbiamo puntare, affinché un giorno diventino più vicine e più luminose'”.