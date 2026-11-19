Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

È morto Corrado Augias, giornalista, scrittore e divulgatore, per decenni uno dei volti più riconoscibili della televisione italiana. La sua scomparsa, avvenuta il 19 novembre, riporta alla memoria anche il discusso addio alla Rai, avvenuto nel 2023 dopo 63 anni di collaborazione, con la scelta di passare a La7. Ma dalla tv di Stato, appresa la notizia della morte, è arrivato un messaggio di affetto e cordoglio. E Roberto Sergio, ex amministratore delegato Rai, ha svelato un retroscena su una telefonata ricevuta dal giornalista pochi giorni prima di morire.

Corrado Augias, il ricordo della Rai

Corrado Augias è morto giovedì 19 novembre 2026, all’età di 91 anni. Nato a Roma il 26 gennaio 1935, ha dedicato gran parte della propria vita al giornalismo, alla letteratura e alla divulgazione culturale. A dare notizia della scomparsa è stata La Repubblica, quotidiano con cui aveva collaborato per decenni. Lascia la moglie Daniela Pasti e la figlia Natalia, anche lei giornalista Rai.

La televisione pubblica lo ha ricordato attraverso una nota dell’amministratore delegato Giampaolo Rossi, del Consiglio di amministrazione e dell’intera azienda. Augias viene definito “un acuto, e arguto, osservatore del nostro tempo e uno dei volti simbolo, per decenni, della Rai”.

L’azienda ha ripercorso la sua carriera, iniziata negli anni Sessanta al Tg1, sottolineando la capacità di raccontare la cronaca e la cultura con un linguaggio rigoroso, appassionato e accessibile. Tra le trasmissioni ricordate figurano Telefono Giallo, Quante Storie, Città segrete, Babele e La gioia della musica, realizzata insieme all’Orchestra Rai. Nel comunicato si sottolinea inoltre che il contributo di Augias al servizio pubblico rappresenta un patrimonio condiviso, destinato a rimanere un riferimento anche per le generazioni future.

Il retroscena sulla chiamata con Sergio: “Voleva riconciliarsi”

Pochi giorni prima di morire, Augias aveva espresso il desiderio di ricucire i rapporti con la Rai, dopo le incomprensioni che avevano accompagnato il suo addio al servizio pubblico. A rivelarlo è stato Roberto Sergio, ex amministratore delegato della Rai e attuale direttore generale di San Marino RTV, attraverso un lungo post sui social dedicato al giornalista scomparso.

Sergio ha raccontato di aver ricevuto una telefonata particolarmente intensa, durante la quale Augias, con grande lucidità, gli avrebbe confidato di sentire vicina la fine della propria vita. “Mi ha fatto una richiesta che mi ha commosso: aiutarlo a ritrovare un rapporto sereno con la sua amata Rai”, ha scritto Sergio, precisando che il giornalista non parlava con amarezza, ma con amore verso un’azienda che aveva rappresentato una parte fondamentale della sua esistenza. Secondo l’ex amministratore delegato, Augias desiderava superare le divergenze degli ultimi anni senza rinnegare le proprie convinzioni.

“Lui, fino all’ultimo, continuava a sentirla come casa propria”, ha sottolineato, ricordandone l’intelligenza, l’eleganza e l’ironia. Un ultimo desiderio che non ha avuto il tempo di realizzarsi e che rende ancora più significativo il suo rapporto con la televisione pubblica.

Perché Corrado Augias lasciò la Rai dopo 63 anni

La morte di Corrado Augias riporta alla memoria anche le parole pronunciate nel novembre 2023, quando annunciò l’intenzione di lasciare la Rai dopo 63 anni di collaborazione. Intervistato da Aldo Cazzullo per il Corriere della Sera, il giornalista aveva chiarito che la decisione non era stata conseguenza di un allontanamento imposto dall’azienda. La sua spiegazione, però, conteneva una critica alla gestione del servizio pubblico: “Nessuno mi ha cacciato, ma nessuno mi ha trattenuto“.

Augias, allora 88enne, aveva spiegato di voler continuare a lavorare in un ambiente professionale nel quale si riconoscesse. Non nascondeva, infatti, la propria insoddisfazione per quella Rai, alla quale rimproverava soprattutto un eccesso di improvvisazione e favoritismi. La scelta era maturata dopo un lungo corteggiamento da parte dell’editore Urbano Cairo e del direttore di La7 Andrea Salerno. Il giornalista aveva accettato la proposta anche per il desiderio di affrontare una nuova sfida professionale.

Dal 4 dicembre 2023 aveva quindi iniziato a condurre La Torre di Babele, programma settimanale dedicato alla storia, alla cultura e all’attualità. Tra i primi ospiti figurava lo storico Alessandro Barbero.

Il suo addio era arrivato in una fase di importanti cambiamenti nella televisione pubblica, segnata anche dalle partenze di Fabio Fazio, Lucia Annunziata, Bianca Berlinguer e Massimo Gramellini.