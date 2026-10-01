Morto Cronos dei Venom, al secolo Conrad Lant: il cantante e bassista heavy metal si è spento a 63 anni

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Addio a Cronos, nome d’arte di Conrad Lant, storico cantante e bassista dei Venom, band tra le più note nel mondo dell’heavy metal. È morto a 63 anni. Ad annunciare la triste notizia è stato proprio il suo gruppo con un post su Facebook. Nel 1982 Cronos firmò l’album “Black Metal” che diede il nome a un intero genere musicale.

Morto Cronos dei Venom

Mondo della musica in lutto per la scomparsa a 63 anni di Conrad Lant, in arte Cronos, fondatore, cantante e bassista dei Venom. Prima coi Dwarfstare poi coi Venom (da segnalare soprattutto gli album “Welcome To Hell” e “Black Metal”), Cronos è stato considerato un precursore del black metal, un pioniere del thrash e dello speed metal e una leggenda del metal estremo, come scrive Metalitalia.

Al momento non è stata resa nota la causa della morte.

ANSA

Il messaggio della band e del figlio del cantante

L’annuncio della sua morte è arrivato con un post su Facebook da parte degli stessi Venom. “È con profonda tristezza e con i cuori spezzati che condividiamo la notizia della scomparsa di Conrad “Cronos” Lant. Per più di quattro decenni, la voce, il basso e la visione di Conrad sono stati al centro dei VENOM. Ha creato qualcosa che ha cambiato per sempre la musica heavy. I VENOM non hanno mai seguito le regole. Hanno tracciato la loro strada. E Conrad era lì al centro di tutto — senza compromessi, coraggioso e inconfondibile”.

“A tutti coloro che hanno sostenuto la band nel corso degli anni, comprato i dischi, partecipato ai concerti, indossato le magliette, condiviso la musica e mantenuto viva la fiamma — Cronos è sempre stato grato per la vostra lealtà e supporto”, si legge.

A corredo è stato pubblicato anche un messaggio di Nathan, suo figlio: “Voglio ringraziare per tutto il supporto che avete dato a mio padre nel corso degli anni. So che lui vi ha davvero apprezzato. Ha dato tutta la sua anima, e la sua musica vivrà per sempre. La leggenda di Cronos non morirà mai. La sua musica non morirà mai. La sua voce non svanirà mai. E l’eredità dei VENOM continuerà a vivere attraverso la musica che ha creato e attraverso le Legioni nel mondo che continuano a portare questa fiamma. Grazie, Conrad. Grazie, Cronos. Grazie per la musica. Grazie per i ricordi”.

Chi era Conrad Lant

Nato a Londra il 15 gennaio 1963, si trasferisce con la famiglia a Newcastle durante l’infanzia. Affascinato da Black Sabbath, Deep Purple, Motörhead e Judas Priest, comincia a suonare chitarra e basso e nel 1978 entra nei Guillotine, la band che diventerà poi Venom e in cui prenderà anche il ruolo di cantante. In poco tempo il gruppo emerge dalla New Wave of British Heavy Metal e definisce una nuova forma di musica estrema, con “Welcome to Hell” e “Black Metal”, pubblicati in rapida successione agli inizi degli anni Ottanta.

È anche il periodo in cui Conrad Lant, come il chitarrista Jeff “Mantas” Dunn e il batterista Tony “Abaddon” Bray, adotta uno pseudonimo demoniaco e sceglie il nome “Cronos”. “Il mio pianeta è Saturno, e il dio greco associato a Saturno è Crono. Quindi, per me, la scelta era ovvia”, aveva spiegato in diverse interviste.

Nel 1987, a seguito di divergenze musicali e personali, Cronos lascia i Venom per fondare un progetto a suo nome, i Cronos. Otto anni dopo il gruppo si ritrova, pubblicando l’EP Venom ’96 e l’album Cast in Stone (1997). Negli anni a seguire, nonostante l’uscita degli altri membri originali, Cronos continua a sfornare album e a dare vita a concerti imperdibili.

La fine dei Venom e l’ultima intervista

In un’intervista a Louder Sound aveva raccontato di non parlare con i suoi vecchi compagni da vent’anni e di come non ci fossero più possibilità di ritrovarsi. “L’ultima cosa che voglio fare è salire sul palco con quegli altri due vecchi rincoglioniti e offrire una prestazione scadente. Certo che è triste. Ma ci siamo divertiti un mondo e custodirò gelosamente quei ricordi”, aveva detto.

Inoltre, aveva raccontato di essere stato un grande fan di Kate Bush e di essere stato baciato da lei, a 17 anni, durante una sessione di autografi a Newcastle. “Le chiesi: ‘Puoi scriverci “A Cronos…”?’. Poi aggiunsi: ‘Posso avere un bacio?”. Lei si sporse in avanti e mi baciò sulle labbra. Mi cedettero le ginocchia”.

Infine, tracciando un bilancio di cosa fossero stati i Venom e di come avrebbe voluto essere ricordato, disse: “Siamo stati un catalizzatore. Il metal aveva bisogno di una bella pedata nel sedere. Noi siamo arrivati e abbiamo dato alla gente il permesso di sperimentare cose nuove. Mi piacerebbe essere ricordato come qualcuno che ha osato, sia come artista che come musicista. Qualcuno che ha rotto gli schemi. Voglio che in futuro la gente pensi: “Quei Venom erano pazzeschi! E guardate che influenza hanno avuto su tutto ciò che è venuto dopo“.