Morto don Antonio Mazzi che con Exodus ha aiutato i giovani, addio al sacerdote giornalista

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Don Antonio Mazzi è morto all’età di 96 anni. Il sacerdote, attivista e fondatore di Exodus, è stato anche giornalista ma soprattutto un assoluto protagonista, anche in tv, di dibattiti e incontri capaci di mettere al centro i temi della tossicodipendenza e dell’emarginazione, a cui ha dedicato gran parte della sua vita. La famiglia, i suoi ragazzi e le sue collaboratrici sono rimasti al suo fianco fino all’ultimo. I funerali di Don Mazzi, da sempre impegnato nell’accoglienza dei giovani e nel contrasto alle dipendenze, si svolgeranno lunedì nella chiesa di Sant’Ambrogio a Milano.

Morto a 96 anni don Antonio Mazzi

Nato a Verona nel 1929, Don Antonio Mazzi si è spento a Milano all’età di 96 anni. La notizia è stata riportata dal Corriere della Sera.

Fino all’ultimo alla Cascina “Molino Torrette”, che ottenne dal Comune nel 1984, la famiglia, i suoi ragazzi e le sue collaboratrici sono stati al suo fianco.

A loro, infatti, Don Mazzi aveva espresso il desiderio di non essere lasciato solo, soprattutto dopo che le sue condizioni di salute si erano aggravate (nelle ultime settimane era stato ricoverato due volte in ospedale).

I funerali di Don Mazzi saranno celebrati a Milano, lunedì 3 agosto, nella chiesa di Sant’Ambrogio.

Don Mazzi al fianco dei giovani con Exodus

Dal 1979 è stato direttore dell’Opera don Calabria di Milano, a ridosso del Parco Lambro.

Ma è con la nascita, nel 1980, del Progetto Exodus e della fondazione della Comunità Exodus, che Don Mazzi diventa il sacerdote dei ragazzi, creando, appunto un metodo per il recupero dei tossicodipendenti capace di mettere educazione e comprensione al primo posto.

Nel 1984 era poi riuscito a ottenere dal Comune la Cascina “Molino Torrette”, destinata a diventare la sede principale della Comunità e di tutti i suoi progetti.

In prima linea contro la tossicodipendenza

Tra i primi a tendere la mano ai tossicodipendenti, è stato anche uno die primi, oltre che uno dei più illuminati a portare in tv (celebri le sue partecipazioni a Domenica In con Mara Venier) i dibattiti su emarginazione, tossicodipendenza ed educazione.

La sua incrollabile certezza è sempre stata basata sul fatto che l’educazione fosse la sola vera risposta alla droga, in un momento storico in cui i giovani tossicodipendenti venivano considerati irrecuperabili e da isolare.

Il metodo di don Mazzi, invece, si basava sulla permanenza nelle comunità, ma anche sull’importanza del movimento, del lavoro, dello sport e in generale della condivisione delle responsabilità.

La vita unica di un “ragazzo ribelle”

Exodus non ha mai smesso di crescere negli anni, moltiplicando le sedi nel Paese oltre a progetti storici come lo sportello SOS in Stazione Centrale.

Dagli Anni ’80 in avanti, quando la piaga della tossicodipendenza colpiva Milano e i suoi ragazzi, Don Mazzi non ha mai smesso di occuparsi di loro.

“Ogni vita è un viaggio e il viaggio è più bello e meno faticoso se si cammina insieme”, era il suo motto.

Lui stesso si definiva un “ragazzo ribelle”: la sua infanzia fu segnata dalla morte prematura del padre e dall’esempio della madre, vedova e con pochissimi mezzi.

Proprio la madre lo affidò al seminario di Verona, dove portò avanti studi di teologia, filosofia, psicologia, psicoanalisi e pedagogia.

Da Verona a Milano, Don Mazzi ha messo in pratica la sua passione, i suoi studi, la sua visione e la sua innata capacità di occuparsi degli altri, dedicandogli la sua vita e le sue amorevoli attenzioni.