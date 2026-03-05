Morto dopo essere stato accoltellato al torace a Parma, fidanzata di Cristopher Gaston Ogando indagata

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Indagata la fidanzata di Cristopher Gaston Ogando, il 27enne morto in ospedale a Parma a causa di una coltellata al torace. La 21enne non è in stato di fermo, ma risulterebbe iscritta nel fascicolo per omicidio volontario aggravato dal rapporto affettivo. La ragazza italo-cubana sarebbe stata l’unica persona presente quando il fidanzato è stato accoltellato.

La morte di Cristopher Gaston Ogando

Ogando è morto nella mattinata di giovedì 5 marzo, per le conseguenze di una lesione da taglio ricevuta al torace nella serata di mercoledì, in un appartamento del quartiere Borgo Riccio di Parma.

Secondo quanto riportato da Repubblica, il 27enne di origini domenicane è stato portato in ospedale poco dopo le 18, in seguito alla richiesta di soccorsi da parte di una ragazza, che avrebbe chiesto aiuto per un giovane ferito alla spalla da un coltello in maniera casuale.

L’accoltellamento a Parma

All’arrivo dell’ambulanza, il personale medico ha trovato l’uomo seduto per terra davanti a un ex negozio sfitto, in stato di incoscienza e con una grave emorragia.

Ogando è arrivato in condizioni serie all’Ospedale Maggiore, dove è stato ricoverato nel reparto di rianimazione per una profonda lesione al torace che ha interessato anche un polmone.

Indagata la fidanzata

Gli inquirenti stanno effettuando tutti gli accertamenti per delineare i contorni della vicenda non ancora chiari e risalire al possibile movente dell’accoltellamento.

Stando a quanto ricostruito finora, a chiamare il 118 sarebbe stata proprio la fidanzata adesso sospettata di omicidio.

La 21enne italo-cubane è stata portata in caserma e sottoposta a interrogatorio, al termine del quale è stata iscritta nel registro degli indagati.

I Ris di Parma hanno condotto i rilievi a partire dalle 10 di giovedì 5 marzo e proseguiti per diverse ore, nel piccolo appartamento posto sotto sequestro.

Prima dell’intervento del Reparto investigazioni scientifiche, i carabinieri hanno condotto per tutta la sera le ricerche di elementi utili a ricostruire la presunta aggressione con un coltello da cucina.

Come ribadito da fonti investigative, anche se indagata la 21enne non risulta al momento in stato di fermo.