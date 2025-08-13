Morto dopo la fuga al controllo dei carabinieri a Marina di Massa, motociclista si schianta contro un palo

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Un motociclista di 48 anni è morto a Marina di Massa durante un inseguimento dei carabinieri. Non si sarebbe fermato all’alt e si sarebbe dato alla fuga, finendo però per perdere il controllo del mezzo. L’impatto con alcuni pali è stato purtroppo fatale: il 48enne è andato in arresto cardiaco.

Morto dopo la fuga all’alt dei carabinieri: cos’è successo a Marina di Massa

Stando alla ricostruzione dei fatti riportata da SkyTg24, l’uomo – che sarebbe originario di Milano – non si sarebbe fermato all’alt dei carabinieri in un posto di controllo stradale vicino al pontile di Forte dei Marmi. Quando la pattuglia ha esibito la paletta, il motociclista, anziché arrestare la marcia, sarebbe fuggito sul lungomare in direzione nord, verso Marina di Massa.

La pattuglia dei carabinieri lo avrebbe inseguito mantenendosi a una certa distanza ma a Marina di Massa, in prossimità della rotonda di piazza Bad-Kissingen, il 48enne avrebbe perso il controllo della moto che, anziché girare correttamente attorno alla rotatoria, forse anche per la velocità, sarebbe andata a sbattere contro dei pali. L’incidente è avvenuto attorno alle 4,30 del mattino.

I soccorsi al motociclista morto a Marina di Massa

Dopo l’impatto con i pali, il motociclista è andato in arresto cardiaco a causa delle lesioni riportate.

Gli agenti della pattuglia del Radiomobile che lo inseguiva hanno agito subito con le prime manovre di rianimazione, prima dell’arrivo del 118 con l’automedica di Massa e l’ambulanza della Croce Rossa.

Il personale sanitario ha proseguito gli interventi rianimatori ma nonostante i tentativi, non c’è stato purtroppo nulla da fare.

Il 48enne, sempre in arresto cardiaco, è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale di Massa, dove però i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

